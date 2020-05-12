Сергей Солодченко инициировал масштабные кадровые изменения в ГФС

И.о. Председателя ГФС Сергей Солодченко инициировал ряд увольнений в Службе и назначил новых руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины. Об этом он сообщил во время видео-селекторного совещания 11 мая.

По итогам решения аттестационной комиссии ГФС, были назначены 23 заместителя начальников главных управлений Службы в регионах. Сегодня Солодченко представил коллективу вновь назначенных руководителей.

"Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы Службы. Так, среди вас есть люди, которые проработали в ведомстве уже не один год и на разных должностях. Но за все время работы доказали свою результативность", - отметил Сергей Солодченко.

Он выразил надежду, что все руководители обладают необходимыми моральными качествами, чтобы занимать соответствующие должности.

"Каждый из вас должен осознавать ответственность за свои действия. Рассчитываю на то, что среди сегодняшних назначений нет ни одного ошибочного", - обратился к коллегам глава Службы.

Перечень всех назначений можно увидеть на официальном сайте ДФС.

Напомним, ранее Сергей Солодченко решил помочь бизнесу и внедрил экспериментальную горячую линию ПЛОД. Он сообщил, что это будет оперативный инструмент реагирования на случаи недобросовестные поведения сотрудников налоговой полиции при проведении оперативно-следственных действий.

Также, во время карантина, и.о. Председателя ДФС было инициировано вести досудебные расследования дистанционно и проводить опрос лиц в режиме видео или телефонной конференции, чтобы минимизировать распространение COVID-19.