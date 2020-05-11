Антон Кучухидзе: Верховная Рада не разбирается в игорном бизнесе!

Постепенно процесс легализации игорного бизнеса приближается к финишу. По различным инсайдам, совсем скоро должно состоятся долгожданное для бюджета страны голосование за 2285-д во втором чтении.

Однако, не все так гладко, как подают это депутаты. Главный вопрос в преддверии легализации - будет ли нормально существовать легальный рынок?

Мягко говоря, уже на старте, будет много проблем. Есть две причины будущих проблем: служение Гетманцева лотерейщикам и отсутствие профессионалов-технократов среди депутатов для разработки адекватного законопроекта и формирования эффективного игорного рынка. Депутат Марусяк, как Глава подкомитета организации и налогообложения игорного бизнеса оказался не меньшим теоретиком, чем его шеф – Гетманцев, абсолютно провалив работу рабочих групп по легализации азартных игр, и не услышав важных подсказок от профессионалов рынка.

Лоббизм Гетманцева и непрофессионализм Марусяка привели к тому, что сейчас как раз-таки все увидят и прочувствуют мину замедленного действия. Проблема состоит в том, что легализацию игорного бизнеса рассматривают отдельно от налогового регулирования азартных игр. Т.е. законодатель хочет тупо получить более 4 млрд грн от лицензий, и все. В Украине хотят установить одни из самых высоких лицензий на азартные игры в Европе.

Например, в Италии, в стране, которая больше всего перечислила денег в бюджет среди других европейских стран только по показателю GGR – почти $ 21 млрд (2018 г.), лицензия для открытия казино стоит 200 тыс евро, а в Украине – более $ 20 млн (ред. - чтобы открыть казино в Киеве в 5-тизвездочном отеле с номерным фондом от 150 до 200 номеров). Как говорят современные тинейджеры, такая разница в стоимостях лицензиях — это жесть! Конечно же, Италия может себе позволить вводить налог на GGR при такой низкой стоимости лицензии, а Украина – нет, иначе наш рынок совсем перестанет быть привлекательным, прежде всего, для иностранного инвестора.

Как только рынок будет легализирован, операторы азартных игр получат колоссальную налоговую нагрузку +/- 50% (налог на прибыль – 18 %, налог на доходы физических лиц – 18%, 10-28% - налоги на доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр). Высокая фиксированная стоимость лицензии и высокие налоги не помогут полностью детенизировать рынок. «Гений» Марусяк, например, в законопроекте 2713 предлагает добить игорный бизнес и ввести налог на валовый игровой доход (GGR) в размере 10%, и тогда 48% налогов операторы азартных игр должны будут заплатить в казну помимо высокой стоимости лицензии. Объективно, это бешеная налоговая нагрузка и дичайший популизм, ведь высокая стоимость фиксированного платежа, по сути, и есть выплаченный «авансом» GGR.

При высокой лицензии есть один выход: отменить валовый игровой доход (10%, законопроект 2713), отменить налог на выигрыш (18%) и оставить для операторов азартных игр только налог на прибыль в размере 18%. Иначе рынок из тени не вытянуть. Операторов азартных игр может радовать только одно, что кроме «профи» гетманцевых и марусяков, примкнувших к лагерю популистов, есть и адекватные инициативы в виде 2713-3, где налог на валовый игровой доход отменяется.

Вот как, после легализации игорного бизнеса, депутаты будут разгребать всю эту налоговую путаницу, как они уберегут рынок от увеличения теневого сегмента с такими неадекватными аппетитами? Выход есть, если перестать заниматься теорией: оставить только налог на прибыль, иначе легализация игорного бизнеса останется исключительно на бумаге.

От того, что законодатель откажется от введения налога на валовый игровой доход (GGR) есть еще один плюс: при отсутствии этого налога, государству абсолютно не нужно будет ломать голову над разработкой системы онлайн мониторинга, которая, собственно говоря, и создается только лишь для расчета именно GGR. Нет GGR – нет конфликтной системы онлайн мониторинга, нет манипуляций вокруг начислений в бюджет страны.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські новини"