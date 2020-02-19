Антон Кучухидзе: Нет высоким налогам для игорного бизнеса!

Который месяц, которая уже неделя, а в парламенте даже нет понимания, когда будет проголосован законопроект о легализации игорного бизнеса.

Мы сейчас говорим о сугубо технике процесса. Такая задержка и срыв инициативы Президента Украины выгодны только одним субъектам рынка -- лотерейщикам. Легальный рынок -- это отсутствие монополии лотерей. В мировой практике, лотереи считаются одним из операторов азартных игр, а не монополистом рынка.

Согласно различным инсайдам влияние представителей лотерей в парламенте было колоссальным.

Конечно, представители фракции "Слуга народа" любят клеить дурочку, что не всё понимают, но в вопросе с земельной реформой, с легализацией игорного бизнеса -- они показали, как эффективно могут срывать адекватность законодательного процесса, и лоббировать интересы монополистов.

Т.е. сегодня единственным государственным органом, который выступает за адекватную легализацию является Офис Президента Украины, а Кабмин и депутаты ведомы лотерейщиками и другими теневыми силами, которые вообще не хотят легализации рынка.

В чем же главная проблема? Уже 2 месяца как длится эпопея с легализацией, и наши танцоры и гастролеры депутаты не удосужились привязать процесс легализации к работе по уменьшению налогообложения на будущих операторов азартных игр: нагрузка по сегодняшней системе составляет более 50% + высокие суммы на лицензии, одни из самых высоких в Европе.

Для чего вводится такая система лицензий и налогов? Все очевидно: чтобы на рынке был один или несколько монополистов, которые смогут позволить себе в белую работать на рынке, хотя бы частично, и подомнут под себя всех остальных. Другими словами, лотерейщики бредят идеями сохранения своей многолетней монополии.

Выход из тупиковой ситуации есть. Нужно, чтобы наконец ОП донес до своего монобольшинства, что высокий фиксированный платеж за лицензию – это хорошая идея только при условии отсутствия налога на валовый игровой доход (GGR). Как минимум, потому что нет работающей электронной системы мониторинга рынка, и спецов в Украине, которые могли бы без ошибок управлять этим налогом. Также на первое время, без налога на GGR – правительству будет проще спрогнозировать реальные доходы и платежи в бюджет с индустрии. GGR возможно будет ввести через лет 5, когда будут соответствующие технические условия в стране.

А пока инвестиционная привлекательность Украины в игорном бизнесе равна нулю. Это заслуга Верховной Рады и Правительства Украины.

В одном из своих блогов я уже сравнивал уровень налогообложения с европейскими странами, сейчас сравним уровень стоимости лицензий по различным сегментам игорного рынка:

1.Украина: стоимость лицензии для казино - $ 23,6 млн в Киеве (в других регионах ниже); для букмекеров - $ 23,6 млн и отдельная плата за каждый пункт - $ 15,7 тыс.

2.Италия: общая стоимость лицензии на азартные игры - € 200 тыс;

3.Польша: стоимость лицензии для казино - € 290 тыс.; для места по принятию ставок - 18 тыс.

4.Беларусь: общая стоимость лицензии на занятие азартными играми составляет $ 3,1 млн;

5.Румыния: стоимость лицензии для казино - € 95 тыс; для букмекеров - € 90 тыс; для лотерей и других видов азартных игр от €5 до 95 тыс.

Вывод – стоимость лицензий как правило умеренная, но если дорогая лицензия по каким-то причинам так принципиально важна для регулятора, то сбалансировать систему отменой налога на валовый доход (GGR).

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські Новини»