В Запорожской области столкнулись две легковушки. Есть погибшие и травмированные

В Бердянске Запорожской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще трое - травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля Daewoo Lanos, местный житель 1999 года рождения, двигаясь по улице Макарова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, под управлением жителя города Бердянск 1989 года рождения. В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Lanos 1999 года рождения, житель города Бердянск, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое пассажиров, местных жителей 1999 и 2001 года, а также водитель автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Продолжается досудебное расследование.

Также в субботу вечером, 9 мая, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна потерпевшая находится в реанимации.