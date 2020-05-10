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10 мая 2020, воскресенье, 18:30 46
Политика 2020-05-10T18:33:11+03:00
Українські Новини
"Автострада": в случае победы в тендерах в ближайшее время дороги на Житомирщине станут европейского качества

"Автострада": в случае победы в тендерах в ближайшее время дороги на Житомирщине станут европейского качества

Марина Иванова
Инвестиции, Житомирская область, Укравтодор, Дороги в Украине, Большая стройка, Автострада, Максим Шкиль

Группа компаний "Автострада", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог, с начала 2020 года уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов и в случае победы "Автострады" в публичных закупках в рамках "Большой стройки" президента готова уже в ближайшее время построить на Житомирщине дороги европейского качества.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру".

Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, их материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Кроме того, недавно компанией было введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховского гранитного карьера, который открылся в 2006 году. Как рассказывают в "Автостраде", рабочий процесс на заводе организован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.

По словам владельца компании Максима Шкиля, "Большая стройка", в которой компания принимает участие, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Автострады" – 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.

Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Напомним, кроме участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно, "Большой стройки" Владимира Зеленского.

"Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализован на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, которые осуществляют капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

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