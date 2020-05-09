Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата

Президент Украины Владимир Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Киеве 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Фото обнародовано на странице Офиса Президента Украины в социальной сети Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении.

Отметим, мак - символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии - жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украини

Красный мак впервые использовано в Украине на мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны в 2014 году. В марте 2015 года указом президента Украины введено День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. В этот день, а также 9 мая 2015, когда отмечали 70-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне, цветок красного "мака памяти" использовалась с лозунгом "Помним, побеждаем"

Владимир Зеленский в Луганске. Фото: Офис Президента

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне, на груди у него был прикреплен символ мака.