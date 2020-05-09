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09 мая 2020, суббота, 15:22 1793
Политика 2020-05-09T16:00:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области нарастают протесты предпринимателей

В Луганской области нарастают протесты предпринимателей

Елена Новикова
Протесты в Луганске. Фото: Суспільне. Донбас
Протесты в Луганске. Фото: Суспільне. Донбас

В Луганской области в Северодонецке, Счастье прошли акции протеста предпринимателей против отношения руководства области к мелкому бизнесу. Ситуация становится напряженной в Рубежном, Кременной и Сватово.

Луганские предприниматели говорят, что не работают с 18 марта и финансовое положение у всех катастрофическое. Надеялись начать работать с 1 мая, когда официально разрешили открывать продовольственные рынки, но чиновники областной и местной власти выставляют всяческие препоны. Из 13 рынков области, которые должны были быть открыты, смогли открыться только три. Санитарные требования для начала работы весьма жесткие, и не все смогли их выполнить в полном объеме. Но луганских предпринимателей возмутило, что в супермаркете через дорогу от рынка такие же требования СЭС не выполняются, но магазины работают.

Предприниматели Луганщины обвиняют губернатора Сергея Гайдая, как минимум - в двойных стандартах, а то, и в целенаправленном лоббировании интересов крупных торговых сетей. Кроме того, в Северодонецке предприниматели опасаются, что рынки не откроют даже после послабления карантина — с 11 мая.

"Удивляет отношение губернатора Гайдая к вопросу открытия рынков и помощи предпринимателям. Накануне он провел онлайн конференцию с представителями малого бизнеса региона, где пообещал всяческую помощь и протекцию. Но уже сегодня, вместо помощи, мы видим со стороны руководства Луганской области только желание "непущать" и запрещать. Ни конструктива, ни консультативной помощи от губернатора нет", – говорит Наталия, предприниматель из Северодонецка.

Протесты предпринимателей в ЛуганскеПротесты предпринимателей в Луганске

На данную ситуацию в регионе даже отреагировала Украинская организация защиты прав потребителей услуг, которая имеет более 40 тысяч активных членов. От имени руководства организации в поддержку предпринимателей Луганской области были направлены письма-запросы Президенту Украины и Главе Луганской облгосадминистрации.

По мнению авторов обращения, открытие рынков на Луганщине искусственно тормозится руководством Луганской области, так как в этом заинтересованы крупные торговые сети, на сегодняшний день не имеющие конкурентов в цене на продукты питания.

"Такая ситуация является недопустимой, ведь на местных рынках работали фермеры и дачники, которые в данный момент остались без работы и без средств к существованию", - отмечается в сообщении

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