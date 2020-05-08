Резонансные случаи избиения журналистов полицейскими расследуются годами, – НСЖУ

Резонансные случаи избиения журналистов сотрудниками правоохранительных органов, произошедшие в Киеве в 2017 и 2018 годах - еще на стадии досудебного расследования. Речь идет, в частности, об избиении журналистов "Общественного телевидения" Дмитрия Реплянчука и информагентства УНИАН Сергея Лефтера в помещении Святошинского районного суда столицы, о применении силы к корреспонденту "Радио Свобода" Сергея Нужненко возле Верховной Рады и нанесение побоев фотокорреспонденту издания "Левый берег" Максиму Требухов. Соответствующую информацию на запрос Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) предоставила Прокуратура города Киева.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как информирует начальник отдела столичной прокуратуры Виктор Логачев, "следователями прокуратуры г. Киева осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве ... по факту возможных неправомерных действий работников органов Национальной полиции, совершенных 24.10.2017 в отношении представителей средств массовой информации Реплянчука Д.А. и Лефтер С.А. на территории Святошинского районного суда г. Киева и, в дальнейшем, в помещении Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве". По аналогичным фактам препятствования журналистской деятельности в данное производство присоединены 3 производства (прокуратура не указала фамилии всех журналистов).

Напомним, дело получило широкий резонанс: спецназовцы задержали и избили 3 журналистов в Святошинском райсуде - Дмитрия Реплянчука (Общественное ТВ), Сергея Лефтера (УНИАН) и Кирилла Малышева (Страна.ua). "Били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове. Я кричал, что журналист, а они: ах, ты пресса, на", - рассказывал подробности инцидента Дмитрий Реплянчук.

Как сообщили в прокуратуре, расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 374, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве", - говорится в письме.

Также столичное управление ГБР занимается и случаем "препятствования осуществлению журналистом "Радио Свобода" Нужненко С.М. законной профессиональной деятельности, совершенного работниками правоохранительного органа 03.03.2018 рядом с помещением Верховной Рады Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 УК Украины".

Отметим, что Сергей Нужненко пострадал от действий полиции во время столкновений у здания парламента, когда правоохранители снесли палаточный городок оппозиции. Он вел фото- и видеосъемку событий. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена ​​в сторону палаток активистов. В один момент сотрудник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Также следователи ГБР в г. Киеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве "по факту причинения журналисту Требухову Н.А. неустановленными лицами в форме полиции побоев, в связи с занятием им профессиональной деятельностью по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины".

Досудебные расследования, как отметили в столичной прокуратуре, продолжаются.

В НСЖУ настаивают на должной ответственности за применение силы к журналистам, которая исключается такими длительными досудебного расследования.

"Наши столичные коллеги-репортеры не должны коллекционировать синяки от своей работы на акциях протеста, - отметил председатель НСЖУ Томиленко. - Досудебные расследования избиений журналистов должны проводиться объективно и оперативно. Тогда у нас будут основания доверять и органам прокуратуры, и ГБР".