Минздрав впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по поводу медреформы, – Якубин

Министерство здравоохранения Украины впервые начало выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по вопросу медицинской реформы.

Такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook сделал политический эксперт Алексей Якубин.

"По медреформе нужно отметить 2 важных позитивных момента. Первый: что от реформы в том виде, в котором нам ее представляли раньше (привет Супрун и Ко), решили отказаться. Второй позитив: Минздрав впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по этому вопросу. Новый курс Степанова понятен и, судя по реакциям среди врачей, его вполне одобряют в экспертной среде", - заявил политолог.

Он также отметил, что вся нынешняя коммуникация Минздрава с обществом говорит о том, что министр здравоохранения Максим Степанов хочет работать открыто.

"В период карантина Минздрав вообще стал главным ньюзмейкером страны и смог обеспечить нормальное информирование людей о ходе эпидемии. В результате, удалось избежать паники, которая гарантированно обернулась бы катастрофой для страны, и большого всплеска заболевания", - считает Якубин.

По его словам, в результате постоянного информирования общества со стороны Минздрава о ситуации с распространением COVID-19 и методах предосторожности, удалось избежать повальной эпидемии.

"Подействовали уговоры Минздрава "оставаться дома". В итоге, мы ожидаем либерализацию карантина уже 11 мая. А в это время, напомню, в некоторых соседних странах эпидемия изо дня в день только усиливается. Если же Степанову и его команде удастся продолжать такую же коммуникацию по медицинской реформе, то возможно мы пройдем этот этап без больших информационных потрясений, медиа-бомб и манипуляций", - подытожил Алексей Якубин.