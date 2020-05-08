Нардеп Герасимов оконфузился – назвал 8 мая датой окончания Второй мировой войны

Сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Артур Герасимов, отвечая на вопросы журналистов, ошибочно назвал 8 мая 1945 года датой окончания Второй мировой войны.

Об этом народный депутат заявил корреспонденту интернет-издания "Шарий.net".

"Я поясню очень простую логику: Вторая мировая война завершилась 8 мая", – сказал Герасимов и ушел, проигнорировав другие вопросы.

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Уточним, официальной датой завершения Второй мировой войны является 2 сентября 1945 года, день капитуляции Японии.

8 мая в Украине отмечается государственный праздник - День памяти и примирения, установленный указом Президента от 24 марта 2015 года. 9 мая является государственным праздником - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Что касается празднования Дня Победы (9 мая), в ходе беседы с корреспондентом "Шарий.net" нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что он отмечает 2 даты - 8 и 9 мая. При этом народный депутат добавил, что в День Победы ходит в гости к своей бабушке, которая помнит те события.

Ранее Артур Герасимов во время выступления в Раде перепутал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания и предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, а перед этим заявил, что, что Зеленский прибыл в Украину из Омана в 3 раза быстрее, "чем американцы на Луну".

Как сообщали Українські Новини, 11 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов нардепам от "Евросолидарности" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову (указ Президента №680 от 11 сентября 2019 года).

Согласно указу, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18-19 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов 3 нардепам - Герасимову, Арьеву и экс-депутату от "Народного фронта" Георгию Логвинскому.