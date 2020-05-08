Лидеры ритейла избавляются от недобросовестных партнеров, – СМИ

Несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, социально ориентированные ритейлеры Украины, такие как "АТБ", сумели защитить своего клиента, обеспечивая украинцев качественными продуктами питания по максимально доступным ценам.

Об этом сообщило интернет-издание "Факты".

Напомним, в середине весны даже в условиях стремительного повышения закупочных цен производителями, и традиционного для Украины сезонного подорожания, отдельные представители розничной торговли продолжили работать с минимальной фиксированной наценкой. Торговая компания "АТБ" сумела обеспечить около 4 млн своих клиентов гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости по наиболее доступным ценам (в среднем на 10-15% ниже среднерыночных).

Еще одним серьезным испытанием на прочность для ритейлеров, в том числе и отраслевого лидера, стало желание некоторых владельцев недвижимости заработать побольше.

Как известно, в конце марта Верховная Рада Украины одобрила законопроект №3275, которым освободила арендаторов от платы на период карантинных мер. Однако вскоре парламентарии внесли в документ правки, принципиально изменив его суть. В частности, в нынешней редакции не предусмотрено автоматическое освобождение от платы. Хотя это и возможно по договоренности сторон.

"Помещение, находящееся в Чернигове на ул. Ивана Мазепы, 55-З, компания "АТБ" арендовала еще в 2012 году. За время работы продуктового магазина арендная плата выросла в 2,5 раза. Тем не менее, несмотря на кризис, собственники готовы были продолжить сотрудничество при небольшом увеличении арендной платы. Переговоры результата не дали", - заявили в пресс-службе "АТБ".

В результате компания "АТБ-маркет" продлила договор аренды на условиях, предложенных арендодателем. Одновременно с этим специалисты компании начали поиск альтернативного объекта в зоне расположения арендованного магазина.

"6 апреля 2020 года, в непосредственной близости от старого объекта, на ул. Ивана Мазепы, 60, появился новый "АТБ". Все с тем же, уже хорошо знакомым клиентам, широким ассортиментом качественной продукции, высоким уровнем комфорта и достаточно демократичными ценами", - сообщила пресс-служба компании.

Примечательно, что после разрыва договора с "АТБ" арендодатель уже более месяца не может найти претендента на освободившееся помещение.

"Хочется верить, что этот случай станет наглядным примером для других украинских арендодателей, которые в погоне за сверхприбылью могут попытаться необоснованно поднять цены", - прокомментировали ситуацию в компании.

В "АТБ-Маркет" официально заявили, что в таких случаях будут расторгать действующие договоры. А чтобы не лишить граждан доступа к гарантированно качественным продуктам, вскоре открывать собственные новые супермаркеты в непосредственной близости от ранее арендованных объектов.

В Украине в 284 городах работают 1 109 супермаркетов "АТБ". Ассортимент каждого из этих магазинов превышает 3,5 тыс. наименований товаров. А для того, чтобы миллионы украинцев в любое время могли получить свежие и гарантированно качественные продукты, на свои рабочие места ежедневно выходят и прилагают максимум усилий около 64 тыс. сотрудников корпорации "АТБ".