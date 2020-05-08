В Украине из года в год средства госфонда регионального развития распределяются непропорционально, - мэр Чернигова

"Украина из года в год средства ГФРР распределяются несправедливо и непропорционально между областями", - об этом заявляет мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Он отметил, что по оценкам чиновников ВВП в Черниговской области выше, чем в некоторых промышленных регионах. "На этом невероятном факте основывается распределение средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в Украине. Ситуация такова, что добавляется ГФРР тем областям, в которых ВВП на душу населения ниже, им добавляется ГФРР. У нас в Черниговской области, представьте себе ситуацию, он выше", - возмущается мэр Чернигова.

Эти средства государственного бюджета направляются на развитие общин. Общий объем ГФРР в 2020 после изменений в государственный бюджет 4,9 млрд грн. Их распределяет Министерство развития общин после проведения конкурса проектов. 80% средств распределяются в соответствии с численностью населения, проживающего в соответствующем регионе; а еще 20% - для регионов, в которых показатель ВВП в расчете на одного человека менее 75% среднего показателя по Украине.

"Черниговская область имеет средств ГФРР на 2020 год 92 млн 600 тыс. грн, а Черновицкая - 146 млн грн. Там меньше площадь и меньше людей. Я не работал в Министерстве финансов, но голову на отсечение отдаю, что если учитывать все белые и не очень белые деньги, то в Черновцах больше на душу населения, чем в Чернигове. Они еще дополнительно от нас получают 54 млн грн".

По словам Атрошенко, Херсонская область получит - 183 млн грн, Тернопольская - 174 млн грн, Сумская - 204 млн грн, Ивано-Франковска - 222 млн грн, Волынская - 193 млн грн.

По мнению городского головы Чернигова, такие цифры - свидетельство политической коррупции и должны быть проанализированы правоохранительными органами: "Как происходит это распределение? Может ли быть такое в государстве? За счет чего? Области, которые меньше по территории, где меньше проживает жителей и где, по моему мнению, совокупная экономика значительно больше, чем в Черниговской области, получают средств ГФРР в два раза больше".

Кроме того, по мнению Атрошенко себе не пропорциональность в распределении цифр госбюджета по регионам свидетельствует о неэффективности работы народных депутатов, избранных в парламент от Черниговской области и от города Чернигова. Мэр города публично обратился к правительству и Верховной Рады исправить эту ситуацию и сделать распределение средств более справедливым.