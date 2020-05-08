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08 мая 2020, пятница, 11:55 143
Мир 2020-05-08T12:00:36+03:00
Українські Новини
В Турции начали тестировать на людях препарат от коронавируса

В Турции начали тестировать на людях препарат от коронавируса

Елизавета Кесельман
Исследования, Вакцина, Турция, Препарат, лекарство от коронавируса
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru

В то время, как ВОЗ обновила стратегический план борьбы с коронавирусом, ученые в Турции разработали препарат для лечения COVID-19, который начинают тестировать на людях. Об этом передает агентство Anadolu. 

Отмечается, что лекарство разработала компания VSY Biotechnology в сотрудничестве с Университетом медицинских наук Стамбула.

Глава правления компании VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Эрджан Варлыбаш сообщил, что препарат, получивший название TR-C 19, находится на стадии лицензирования.

Ректор университета Джевдет Эрдол заявил, что проект подошел к стадии клинических испытаний.

"В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат TR-C 19 и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19", - отметил Варлыбаш.

На данный момент исследователи ожидают от Министерства здравоохранения Турции соответствующего разрешения.

Как сообщали Українські Новини, Италия заявила, что разработала вакцину от коронавируса.

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