В Турции начали тестировать на людях препарат от коронавируса

В то время, как ВОЗ обновила стратегический план борьбы с коронавирусом, ученые в Турции разработали препарат для лечения COVID-19, который начинают тестировать на людях. Об этом передает агентство Anadolu.

Отмечается, что лекарство разработала компания VSY Biotechnology в сотрудничестве с Университетом медицинских наук Стамбула.

Глава правления компании VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Эрджан Варлыбаш сообщил, что препарат, получивший название TR-C 19, находится на стадии лицензирования.

Ректор университета Джевдет Эрдол заявил, что проект подошел к стадии клинических испытаний.

"В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат TR-C 19 и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19", - отметил Варлыбаш.

На данный момент исследователи ожидают от Министерства здравоохранения Турции соответствующего разрешения.

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