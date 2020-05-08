подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новости
  • Политика
  • Право на самооборону есть у каждого - футбольные фанаты не должны защищать людей выборочно, - Билецкий
08 мая 2020, пятница, 11:42 628
Политика 2020-05-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Право на самооборону есть у каждого - футбольные фанаты не должны защищать людей выборочно, - Билецкий

Право на самооборону есть у каждого - футбольные фанаты не должны защищать людей выборочно, - Билецкий

Анна Рудык

Дело Сергея Стерненко - это дело о применении самообороны. Каждый человек имеет право на самозащиту, и, тем более, на защиту своих родных. Именно поэтому "Национальный Корпус" и ветераны полка "Азов" придут поддержать Стерненко, если его дело дойдет до суда. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

"Так как Стерненко обратился к "Национальному Корпусу" и ко мне за поддержкой, я приду к нему на суд. И, кстати, посмотрю, сколько его пламенных защитников с Фейсбука также дойдут до суда его поддержать", - сказал Билецкий.

Вместе с тем Билецкий отметил, что активная часть общества и футбольные фанаты должны поддерживать каждого, кто оказался за решеткой в ​​результате самообороны, а не делать исключения для медийных персон. "Если вы порядочные люди, то не делайте "исусика" и "единственного патриота Одессы" из Стерненко, хоть иногда вспоминайте о действительно героических погибших одесситах и футбольных фанатах, которые были в том числе и среди азовцев и членов "Правого сектора", - отметил лидер Нацкорпуса.

Билецкий назвал имена и позывные не столь популярных, как Стерненко в соцсетях, но настоящих патриотов - футбольного фаната Игоря Билошицкого с позывным "Белаз", а также одесситов "Акеллу", "Кутуза" и "Казака", погибших на войне.

Билецкий также напомнил, что под постоянной опекой структур Азовского движения находятся десятки заключенных ветеранов войны, попавших за решетку в том числе и при схожих с делом Стерненко обстоятельств - в результате самообороны.

"Возьмите дело "Иранца" (Виктор Панаско - ред.). Парень был с первого дня на Майдане и с первого дня на войне. Герой "Правого сектора", которого, в отличие от Стерненко, из ПС не выгоняли. В 2015 году "Иранец" приехал на ротацию в Чернигов - во время прогулки с беременной женой на них напали неизвестные. "Иранец" защищался и убил одного из нападавших. Все свидетельствовало о том, что это была самооборона, но ветеран видит в тюрьме уже три года. И я не видел ни одного "футбольщика", который бы пришел к нему на суд", - сказал Билецкий.

"Иранец" недостоин вашей поддержки, потому что у него нет раскрученного YouTube-канала и вы получите меньше лайков за его поддержку?", - обращается Билецкий к защитникам Стерненко.

Лидер Нацкорпуса призвал не делать героев из тех, о ком даже не стоит говорить, и помогать тем, кто достоин внимания и действительно нуждается в помощи.

Больше новостей о:

После двухдневного роста количество новых случаев коронавируса начало уменьшаться
Количество заразившихся COVID-19 в мире приближается к четырем миллионам
Новости
Рубль начал дорожать в конце недели. Курс российской нацвалюты на 8 мая 12:00
Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны 11:59
800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании, — Госпогранслужба 11:58
В Турции начали тестировать на людях препарат от коронавируса 11:55
В СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко 11:55
больше новостей
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok