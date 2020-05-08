Право на самооборону есть у каждого - футбольные фанаты не должны защищать людей выборочно, - Билецкий

Дело Сергея Стерненко - это дело о применении самообороны. Каждый человек имеет право на самозащиту, и, тем более, на защиту своих родных. Именно поэтому "Национальный Корпус" и ветераны полка "Азов" придут поддержать Стерненко, если его дело дойдет до суда. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

"Так как Стерненко обратился к "Национальному Корпусу" и ко мне за поддержкой, я приду к нему на суд. И, кстати, посмотрю, сколько его пламенных защитников с Фейсбука также дойдут до суда его поддержать", - сказал Билецкий.

Вместе с тем Билецкий отметил, что активная часть общества и футбольные фанаты должны поддерживать каждого, кто оказался за решеткой в ​​результате самообороны, а не делать исключения для медийных персон. "Если вы порядочные люди, то не делайте "исусика" и "единственного патриота Одессы" из Стерненко, хоть иногда вспоминайте о действительно героических погибших одесситах и футбольных фанатах, которые были в том числе и среди азовцев и членов "Правого сектора", - отметил лидер Нацкорпуса.

Билецкий назвал имена и позывные не столь популярных, как Стерненко в соцсетях, но настоящих патриотов - футбольного фаната Игоря Билошицкого с позывным "Белаз", а также одесситов "Акеллу", "Кутуза" и "Казака", погибших на войне.

Билецкий также напомнил, что под постоянной опекой структур Азовского движения находятся десятки заключенных ветеранов войны, попавших за решетку в том числе и при схожих с делом Стерненко обстоятельств - в результате самообороны.

"Возьмите дело "Иранца" (Виктор Панаско - ред.). Парень был с первого дня на Майдане и с первого дня на войне. Герой "Правого сектора", которого, в отличие от Стерненко, из ПС не выгоняли. В 2015 году "Иранец" приехал на ротацию в Чернигов - во время прогулки с беременной женой на них напали неизвестные. "Иранец" защищался и убил одного из нападавших. Все свидетельствовало о том, что это была самооборона, но ветеран видит в тюрьме уже три года. И я не видел ни одного "футбольщика", который бы пришел к нему на суд", - сказал Билецкий.

"Иранец" недостоин вашей поддержки, потому что у него нет раскрученного YouTube-канала и вы получите меньше лайков за его поддержку?", - обращается Билецкий к защитникам Стерненко.

Лидер Нацкорпуса призвал не делать героев из тех, о ком даже не стоит говорить, и помогать тем, кто достоин внимания и действительно нуждается в помощи.