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  • Семьи погибших в результате коронавируса медиков, смогут получить 1,5 миллиона гривен компенсации, - Струневич
07 мая 2020, четверг, 19:11 654
Медицина 2020-05-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
Семьи погибших в результате коронавируса медиков, смогут получить 1,5 миллиона гривен компенсации, - Струневич

Семьи погибших в результате коронавируса медиков, смогут получить 1,5 миллиона гривен компенсации, - Струневич

Ярина Вацяк
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Принятый Верховной Радой Украины 7 мая Закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", имеет важное значение для защиты жизни и здоровья украинских медиков, борющихся с коронавирусом, и их семей. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Вадима Струневич на его странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла важнейший закон, который позволит защитить жизнь и здоровье каждого медика в нашей стране", - считает народный депутат.

Он уточнил, что документ, в частности, приравнивает выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, к выплатам участникам боевых действий. При этом в случае смерти медработника из-за коронавируса, его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что на сегодня составляет 1,5 миллиона гривен.

По словам народного депутата, еще одна важная норма закона: медики, заразившиеся коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей и поэтому потерявшие работоспособность, будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. На сегодня это более 608 000 гривен.

"Действительно, сейчас наши врачи находятся на передовой войны с коронавирусом. Они - наши воины в белых халатах. Поэтому государство должно защитить свою "армию", - подытожил Вадим Струневич.

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