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07 мая 2020, четверг, 18:03 496
Интернет и IT 2020-05-07T18:15:02+03:00
Українські Новини
DCH Ярославского будет развивать киберспорт в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ"

DCH Ярославского будет развивать киберспорт в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ"

Павел Твердохлиб
Геннадий Кернес, Александр Ярославский, Мэр Харькова, DCH Group, киберспорт
Бизнес-парк
Бизнес-парк "Экополис ХТЗ". Фото: dch.ua

В составе IT-кластера бизнес-парка "Экополис ХТЗ" будет создана, в том числе, и инфраструктура для развития в Харькове киберспорта. Мэр города Геннадий Кернес сегодня, 7 мая, говорил на эту тему с чемпионом мира по компьютерным играм Даниилом Тесленко.

Об этом сообщил веб-сайт Харьковского городского совета.

Во время встречи обсуждались вопросы открытия в городе профессиональной киберспортивной академии, объединения киберспортивных организаций разного профиля, проведения в Харькове чемпионата мирового уровня и международного масштаба.

Харьковский городской голова написал в своем Telegram-канале: "У нас в Харькове уже сейчас есть много своих чемпионов, прекрасных ребят с медалями и победами за плечами, и городская власть уже несколько лет поддерживает их начинания. Я пообщался с Александром Ярославским, который у себя в бизнес-парке "Экополис ХТЗ" будет делать мощную инфраструктуру для IT-бизнеса и всех высоких технологий. Он готов поддержать и киберспорт. Так что умному городу (smart city) – cамый современный спорт!".

Кернес напомнил, что "в Азии проводят свои региональные Олимпийские игры среди киберспортсменов. Все идет к тому, что это суперсовременный цифровой спорт станет олимпийским и во всем мире". Как известно, харьковская городская власть популяризирует киберспорт с 2016 года, под патронатом мэра Харькова организовываются бесплатные трансляции крупных мировых чемпионатов и проводятся турниры.

В пресс-службе DCH подтвердили, что Александр Ярославский поддерживает идею развития киберспорта в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ". "В состав бизнес-парка входит многопрофильный IT-кластер плюс будет образовательный кластер, поэтому киберспорт может вполне логично стать частью создаваемой инновационной экосистемы", - рассказали в DCH.

Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - масштабный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. До 2033 года в создание инновационной многоотраслевой деловой экосистемы планируется вложить более 10 млрд долларов, что позволит создать более 10 тыс. высокотехнологических рабочих мест. Основной локацией станет благоустроенная свободная территория Харьковского тракторного завода (ХТЗ) - более 500 тыс. кв. м производственных помещений. Сам ХТЗ будет якорным резидентом индустриального парка - промышленного кластера бизнес-парка. В числе других направлений работы "Экополис ХТЗ" - IT-кластер (в т.ч. бизнес-инкубатор и акселератор стартапов), медицинский кластер (в т.ч. центр современной вирусологии для борьбы с коронавирусом и др. инфекциями), а также логистический, торговый, агротехнологический, исследовательский (R&D) и образовательный кластеры.

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