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  • В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко
07 мая 2020, четверг, 16:24 719
Экономика 2020-05-07T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко

В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко

Павел Твердохлиб
Электроэнергия, Василий Котко, Зеленая энергетика, Первая энергетическая ассоциация Украины, Атомная энергетика
Василий Котко. Фото: bigmir.net
Василий Котко. Фото: bigmir.net

Председатель "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко считает, что технически невозможно увеличить долю атомной энергетики в энергосистеме, о чем просят 97 народных депутатов.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Эксперт отметил, что предложенный Минэкоэнерго энергобаланс является лучшим вариантом из возможных в нынешних условиях, подчеркнув, что была уменьшена доля всех производителей.

"Сейчас хорошего решения, тем более такого, которое устраивало бы всех, нет вообще. Сейчас может быть только поиск лучшего из того плохого, что у нас осталось. Поэтому я думаю, что министерство в целом именно так и подходило, именно такое решение нашло, что касается энергобаланса. Урезало всех, кого можно урезать", - сказал Котко.

Он обратил внимание, что в последнее время уровень потребления электроэнергии существенно снизился, и при таких условиях технически невозможно увеличивать долю атомной энергетики в энергосистеме.

"Проблема, вы знаете, наша заключается в том, что упало потребление, а производство у нас и угля много, станции, пожалуй, и на четверть не загружен, тепловые станции. И "зеленая" энергетика у нас, настроили больше, чем может наша система принять. И хотелось бы, чтобы атомные станции работали еще больше, потому что самая дешевая и экологически чистая электроэнергия ... Но сделать так технически невозможно. Просто технически невозможно", - отметил Котко.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа ПСО.

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