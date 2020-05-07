Повышение стоимости учебы в вузах, которое поддерживает замминистра Стадный, не улучшит качество образования, – СМИ

Политолог Андрей Золотарев заявил, что резкое повышение cтоимости контрактного обучения в государственных вузах с 1 сентября 2020 года, которое пролоббировали "провайдеры внешнего влияния" в Министерстве образования и науки, делает его недоступным для молодежи из малообеспеченных семей. Что идет в контексте адаптации Украины к модели государства с аграрно-сервисной экономикой.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Согласно постановлению №191 от 3 марта 2020 года о введении индикативных цен на контрактное обучение, принятому бывшим правительством Алексея Гончарука, стоимость контракта в 2020 году должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента - бюджетника (44 тыс. гривен), в 2021 году – не менее 70%, и в 2022 – не менее 80%.

Это означает, что с 2020 года за обучение по специальностям экономиста, юриста, программиста, политолога, социолога, филолога, врачей всех специальностей, фармацевта, ветеринара, специалиста по транспорту и туризму, а также журналиста придется заплатить не меньше 26 тыс. гривен в год.

По данным Соцпортала, в 2019 году в киевских вузах на подобных специальностях можно было учиться за 18-26 тыс. гривен в год. Стоимость контрактов в признанных университетах Одессы, Ужгорода, Львова, Харькова и других городов была в несколько раз ниже, чем в столице. И потому с 1 сентября подорожает в 2-2,5 раза.

"Повышение платы за учебу в вузах никак не скажется на качестве образования, - уверен Андрей Золотарев. - МОН должно задавать высокие стандарты для всех без исключения учебных заведений, а не выставлять имущественный ценз для получения образования гражданами Украины".

По его словам, недорогие государственные вузы в областных центрах - это эконом-вариант образования для детей из небогатых семей. Теперь диплом станет прерогативой только состоятельных людей.

Золотарев так же выразил удивление отсутствием реакции со стороны президентской команды на резкое повышение платы за учебу в государственных вузах через неконкурентный механизм индикативных цен.

"Странно для нынешней власти, которая входила с лозунгами либерализма, не отреагировать на этот факт и не высказать свою оценку. Тем более, что индикативные цены в Украине традиционно устанавливают на водку, и применение их к контрактной форме обучения в вузах можно расценивать так, что высшее образование уравняли с вредными привычками", - отметил политолог.

Напомним, что на сегодня министр образования и науки Украине не назначен. Предыдущий Министр Анна Новосад уволена с занимаемой должности 4 марта. Временно исполняющей обязанности с 25 марта назначена Любомира Мандзий. За вопросы высшего образования отвечает заместитель министра Егор Стадный, который до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун на гранты Фонда Сороса.

Стадный поддерживал введение индикативных цен еще до назначения на должность в 2019 году. Он утверждает, что доступная цена контрактного обучения свидетельствует о коррупции вузов. "Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12-13 тыс. гривен, нечисты на руку и "подбирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях - вольница, собирайте урожай", - заявил он.

Ранее планировалось, что государственным университетам дадут год на подготовку к данному решению. Однако после принятия постановления времени на адаптацию не дали.