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07 мая 2020, четверг, 14:15 364 Видео
Общество 2020-05-07T14:15:21+03:00
Українські Новини
Глава Института нацпамяти Дробович раскритиковал "культ победы" и сравнил Россию с Третьим рейхом

Глава Института нацпамяти Дробович раскритиковал "культ победы" и сравнил Россию с Третьим рейхом

Павел Твердохлиб
День Победы, Россия, Третий Рейх, Институт нацпамяти, Антон Дробович
Антон Дробович. Кадр из видео
Антон Дробович. Кадр из видео

В Институте национальной памяти Украины создали видеоролик, посвященный окончанию Второй мировой войны. В нем глава Института нацпамяти Антон Дробович раскритиковал "культ победы".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его", - сказал Дробович.

Он также сравнил Россию с нацистской Германией, против которой шла война 75 лет назад. 

"Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня - это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную системы безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже 6 лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - утверждает глава Институту нацпамяти. 

Также он заявил, что во время той войны украинцы "воевали за чужие интересы". 

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", - заявил Дробович.

По его мнению, "нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни. Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем".

Уточним, в результате Второй мировой войны территория сегодняшней Украины в ее современных границах впервые была собрана воедино в составе Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), являвшейся союзной республикой Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Как сообщала СМИ, Украина отметит День Победы на балконах, а цветы предлагают возлагать по 10 человек.

Напомним, в онлайн-марше телеканала "Интер" ко Дню Победы участвует уже более 300 тыс. украинцев.

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