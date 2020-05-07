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07 мая 2020, четверг, 12:39 671
Экономика 2020-05-07T12:39:18+03:00
Українські Новини
Непрофессиональный антитабачный лоббизм спровоцировал угрожающий экономике рост контрабанды, - СМИ

Непрофессиональный антитабачный лоббизм спровоцировал угрожающий экономике рост контрабанды, - СМИ

Павел Твердохлиб
Табак, Сигареты, Курение, Контрабанда, Табакокурение, Лоббизм
Рост табачной контрабанды и контрафакта. Фото: Delo.ua
Рост табачной контрабанды и контрафакта. Фото: Delo.ua

Издание Delo.ua в статье "ГО "Життя": активисты спасают наше здоровье или зарабатывают деньги?" сообщает, что антитабачные лоббисты, которые добились существенного роста акцизов на сигареты и пытаются ввести новые ограничения, не добились роста поступлений в бюджет и снижения распространения курения, но спровоцировали рост контрабанды и контрафакта до 7% всего легального рынка Украины.

Журналисты отмечают, что в своем интервью исполнительный директор антитабачной общественной организации "Життя" Лилия Олефир раскритиковала Верховную Раду за то, что в ней находятся лоббисты табачных компаний (хотя признала, что никто из них не было "пойман за руку"), но при этом достижения антитабачного лобби в борьбе с курением вызывают ряд вопросов и опасений.

"Усилиями этой организации укоренился тезис о том, что если кто-то не согласен с ее инициативами по ограничению табачной отрасли, тот этой отраслью куплен. Этот тезис звучит так часто, что на его фоне утопает вопрос о том, а что делать, если эти инициативы бессмысленные, неэффективные, необоснованные или как минимум спорные", - говорится в статье Delo.ua.

Так, в ней отмечается, что, как утверждает Олефир, распространение ежедневного курения в Украине составляет 20% - точно такое же распространение наблюдается и в странах ЕС. Это означает, что в ЕС, где ограничения, акцизы и цены выше, курят столько же, сколько в Украине, то есть дальнейшие ограничения приведут не только к сокращению продаж легальной продукции, но и к росту уровня контрабанды и контрафакта неизвестного происхождения, который за последние несколько лет вырос в 6 раз. При этом легальный рынок, производящий качественную продукцию, сократился на 40%.

Кроме того, плановое повышение акцизов, с которым согласились табачные компании, а также спонтанные повышения акцизных ставок не привели к ожидаемому росту поступлений в бюджет, который в 2019 году вместо дополнительных 14 млрд гривен получил на 0,009% больше, чем годом ранее. Это указывает на неэффективность антитабачного лоббизма и провал в борьбе за здоровье нации.

"Борьба с курением… должна вестись профессионалами и в диалоге с всеми заинтересованными сторонами", - заключает издание.

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