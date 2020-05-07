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07 мая 2020, четверг, 11:35 117
Верховная Рада и партии 2020-05-07T12:00:01+03:00
Українські Новини
Власть решила не праздновать День Победы, потому, что не уважает ветеранов, - платформа Бойко

Власть решила не праздновать День Победы, потому, что не уважает ветеранов, - платформа Бойко

Ирина Дорофейчук
Кабмин, День Победы, Бойко, Празднование, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Опозиционная платформа - За життя. Фото: ОП-ЗЖ
Опозиционная платформа - За життя. Фото: ОП-ЗЖ

"В среду на своем заседании правительство приняло решение не праздновать День Победы. Кабинет Министров цинично прикрываясь карантином и заботой о здоровье граждан за пару секунд, без всякого обсуждения, вычеркнул из повестки дня рассмотрение Постановления о праздновании 75-летия с Дня Победы. Ранее парламентское монобольшинство также отказалось рассматривать Постановление ВР о праздновании Дня Победы, подготовленное нашей фракцией. Получается, что на официальном уровне государство никаких праздничных мероприятий, посвященных празднику, проводить не будет." Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, обнародованном на официальном портале политической силы.

В документе указывается, что Оппозиционная платформа – За життя предлагала торжественно отметить этот праздник. В первую очередь, к юбилею существенно увеличить денежную помощь ветеранам и участникам войны. Установить размер разовой денежной выплаты на уровне не менее 10 прожиточных минимумов или более 21 тысячи гривен, а не как решила власть от 570 грн. до чуть больше 4 тысяч.

"Мы хотели, чтобы эту помощь получили участники боевых действий, бывшие узники концентрационных лагерей и гетто, люди, которых принудительно вывезли на работы в Германию или другие страны. Также мы предлагали предоставить эту материальную помощь и детям войны, которые сегодня остаются одной из самых социально незащищенных категорий населения. 

Мы предлагали выделить средства на оказание социальных услуг ветеранам, обеспечение в полном объеме их медицинского обслуживания. Хотели обеспечить государственное финансирование на обустройство мемориалов и памятников, посвященных Победе, упорядочить военные кладбища. Организовать выпуск тематических теле- и радиопередач, посвященных 75-летию Победы на государственных и частных каналах. Провести лекции для учащихся о подвиге украинского народа в годы войны, также можно было в формате видео-урока. Как этому мог помешать режим карантина? В итоге парламент и правительство отказались от всего", - подчеркивается в заявлении партии. 

Также в документе отмечается, что очевидно, что никакого отношения к заботе о здоровье населения такая позиция власти не имеет. Сегодня вандалы безнаказанно разрушают памятники воинам-освободителям, неизвестным солдатам, павшим в боях за Украину. А теперь и сама власть ведет себя как настоящий вандал, не уважающий ни героизм, ни подвиг, ни память украинского народа!

"Конечно, поступок этих родства непомнящих, бесславных и безответственных правителей люди не забудут. Народ не всегда будет безмолвствовать. И эта власть обязательно получит свою оценку уже на ближайших выборах", - резюмируется в документе.

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