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  • В США начали производство новой версии ракет Javelin F-Model, которые могут пробить всю существующую броню
07 мая 2020, четверг, 11:00 1298
Мир 2020-05-07T12:15:03+03:00
Українські Новини
В США начали производство новой версии ракет Javelin F-Model, которые могут пробить всю существующую броню

В США начали производство новой версии ракет Javelin F-Model, которые могут пробить всю существующую броню

Елизавета Кесельман
США, Ракеты, Испытания ракет, Javelin Joint Venture
Ракета Javelin F-Model (FGM-148F) Фото: Lockheed Martin
Ракета Javelin F-Model (FGM-148F) Фото: Lockheed Martin

В Соединенных штатах компания Javelin Joint Venture (совместное предприятие Raytheon Technologies и Lockheed Martin) запустила производство новой модели противотанковых ракетных комплексов Javelin F-Model (FGM-148F). Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации Lockheed Martin.

Отмечается, что универсальная ракета имеет универсальную боеголовку, что значительно  уменьшает потребность противотанковых подразделений в боеприпасах различного назначения.

Ракета оснащена зарядом, который может пробить всю существующую броню и даже перспективные образцы, которые в будущем планируют использовать на тяжелой бронетехнике. Заряд может пробивать динамическую защиту и фрагментированный стальной корпус, нанося критическое поражение людям и легкой технике. Кроме того,такая ракета весит значительно меньше.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin считаются самыми эффективными. Кроме США они стоят на вооружении Франции, Тайваня, Катара, Турции, Литвы, Чехии, Ирландии, Норвегии, Омана, Австралии, Грузии, Украины и многих других. Javelin широко применялся в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одесской области прошли испытания ракеты "Нептун".

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