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07 мая 2020, четверг, 09:11 397
Внешняя политика 2020-05-07T09:30:01+03:00
Українські Новини
Люди на Донбассе должны иметь возможность получать пенсии, - представитель ООН в Украине

Люди на Донбассе должны иметь возможность получать пенсии, - представитель ООН в Украине

Татьяна Зотова
Пенсии, ООН, Донбасс, война на Донбассе, Пабло Матеу, Матеу, УВКБ
Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу. Фото: УВКБ ООН
Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу. Фото: УВКБ ООН

Представитель ООН в Украине Пабло Матеу призвал власти Украины открыть границу для жителей неподконтрольных территорий, чтобы дать им возможность получить пенсии. Об этом он заявил в интервью "Немецкой волне".

"Имеет смысл открыть мобильные отделения "Ощадбанка" и на других пунктах пропуска (кроме Станицы Луганской - ред.), чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели", - считает чиновник.

Кроме того, Пабло Матеу подчеркнул, что с тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Данные организации также не могут отправить туда гуманитарную помощь, кроме грузов, связанных с пандемией COVID-19.

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