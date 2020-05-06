подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 18:38 443
Финансы 2020-05-06T19:15:02+03:00
Українські Новини
И.о. председателя ГФС Солодченко запустил телефонную линию для защиты бизнеса

И.о. председателя ГФС Солодченко запустил телефонную линию для защиты бизнеса

Сергей Паламаренко
Горячая линия, ГФС Украины, Сергей Солодченко, ПЛИД
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

В среду, 6 мая, исполняющий обязанности председателя Государственной фиксальных службы (ГФС) Украины Сергей Солодченко принял решение запустил в формате эксперимента телефонную линию под названием "ПЛИД" (персональная линия интерактивного доведения).

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что это будет оперативный инструмент реагирования на случаи недобросовестного поведения сотрудников налоговой полиции при проведении оперативно-следственных действий (обысков, допросов и т.д.).

По словам и.о. председателя ГФС, "ПЛИД" создана для охраны прав и защиты деятельности бизнеса, а также для противодействия злоупотреблениям работников налоговой милиции.

"В чем заключается моя личная мотивация? Это доверие бизнеса к Службе в целом и к налоговой милиции в частности, а также контроль дисциплины личного состава налоговой милиции", - отметил Солодченко.

По его словам, все, кто столкнулся с неправомерными действиями работников налоговой милиции во время непосредственного проведения ими оперативно-следственных действий, могут позвонить на персональный номер и.о. председателя ГФС +380 93 195 77 84.

Звонки и sms-сообщения будут приниматься лично Сергеем Солодченко в рабочие дни с 9:00 до 17:00, а в режиме sms-сообщений - круглосуточно.

"Прошу предоставлять информацию структурировано и лаконично, приводить факты, а не предчувствия или интуицию. Хочу попробовать лично убедиться, какие есть проблемы и насколько они масштабны. Уверяю, что реагирование будет быстрым, а контроль - личным! Надеюсь, это будет плодотворный эксперимент", - резюмировал Солодченко.

Больше новостей о: Горячая линия ГФС Украины Сергей Солодченко ПЛИД

В Украине у 881 ребенка зафиксировали коронавирус. Данные по областям
Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД
Новости
Возле Мелитополя заметили огромный смерч 19:13
Через доставку украинцы чаще всего стали заказывать яйца, а из алкоголя - пиво и вино 19:00
Курс гривны на на межбанке на 6 мая. Нацвалюта продолжает укрепляться 18:57
И.о. председателя ГФС Солодченко запустил телефонную линию для защиты бизнеса 18:38
Сервис Glovo "доехал" до Борисполя и Броваров Киевской области 18:37
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
В Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, хотя в Европе она дешевеет 13:19
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
больше новостей
Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok