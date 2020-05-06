И.о. председателя ГФС Солодченко запустил телефонную линию для защиты бизнеса

В среду, 6 мая, исполняющий обязанности председателя Государственной фиксальных службы (ГФС) Украины Сергей Солодченко принял решение запустил в формате эксперимента телефонную линию под названием "ПЛИД" (персональная линия интерактивного доведения).

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что это будет оперативный инструмент реагирования на случаи недобросовестного поведения сотрудников налоговой полиции при проведении оперативно-следственных действий (обысков, допросов и т.д.).

По словам и.о. председателя ГФС, "ПЛИД" создана для охраны прав и защиты деятельности бизнеса, а также для противодействия злоупотреблениям работников налоговой милиции.

"В чем заключается моя личная мотивация? Это доверие бизнеса к Службе в целом и к налоговой милиции в частности, а также контроль дисциплины личного состава налоговой милиции", - отметил Солодченко.

По его словам, все, кто столкнулся с неправомерными действиями работников налоговой милиции во время непосредственного проведения ими оперативно-следственных действий, могут позвонить на персональный номер и.о. председателя ГФС +380 93 195 77 84.

Звонки и sms-сообщения будут приниматься лично Сергеем Солодченко в рабочие дни с 9:00 до 17:00, а в режиме sms-сообщений - круглосуточно.

"Прошу предоставлять информацию структурировано и лаконично, приводить факты, а не предчувствия или интуицию. Хочу попробовать лично убедиться, какие есть проблемы и насколько они масштабны. Уверяю, что реагирование будет быстрым, а контроль - личным! Надеюсь, это будет плодотворный эксперимент", - резюмировал Солодченко.