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06 мая 2020, среда, 18:36 1071
Экономика 2020-05-06T18:36:55+03:00
Українські Новини
Stolitsa Group завершит покупку еще 54,25% рынка "Столичный"

Stolitsa Group завершит покупку еще 54,25% рынка "Столичный"

Ольга Фандорина
Рынок, рынок
Рынок
Рынок "Столичный". Фото: profihort.com

Группа компаний Stolitsa Group намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Об этом говорится в заявлении Группы компаний Stolitsa Group.

Группа компаний Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции" Столичный ", в связи с чем обращается в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение котроля в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В января 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписали с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции" Столичный ", соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарного собственника доли.

Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровление финансово-хозяйственного положения на рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризация долгов предприятия.

Изменение мажоритарного владельца рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" никоим образом не повлияет на работников, контрагентов, арендаторов торговых площадей и клиентов рынка.

Справка: Общество с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции" Столичный "- это современный объект оптовой торговли, реализован в формате многофункционального логистического комплекса.

В феврале 2020 группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции" Столичный "и разработало план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами (санации).

По результатам выполнения договоренностей с Александрович Стельмахом, как бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", группа компаний Stolitsa Group обладать 76,75% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный".

По состоянию на февраль 2020 рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн. грн.

В марте 2020 рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" увеличил кредиторскую задолженность компании на 175 млн. грн., Что в целом составляет 412 млн. грн.

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