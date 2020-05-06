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  • Степанов стал первым из министров, публично признавшим необходимость пересмотреть медреформу, – Семенюк
06 мая 2020, среда, 17:20 851
Медицина 2020-05-06T18:00:03+03:00
Українські Новини
Степанов стал первым из министров, публично признавшим необходимость пересмотреть медреформу, – Семенюк

Степанов стал первым из министров, публично признавшим необходимость пересмотреть медреформу, – Семенюк

Сергей Паламаренко
Максим Степанов, Медреформа, Минздрав Украины, Тарас Семенюк
Тарас Семенюк. Фото: Facebook
Тарас Семенюк. Фото: Facebook

Медицинская реформа требует коррекции и глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым министром, набравшимся смелости это признать.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политический эксперт Тарас Семенюк.

"Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг Министерства здравоохранения и медицинской реформы, говорит об одном: реформа нуждается в коррекции. Почему? Вызовы времени. И Степанов - первый министр, который набрался смелости это признать. Речь не идет об остановке реформы, но корректировке в направлении улучшения, оценивая изменения, которые вносит пандемия в жизнь всего мира", - написал политолог.

По его словам, инструменты, заложенные в медицинскую реформу командой Ульяны Супрун, имели эффект, но сейчас нужно искать свой путь с оглядкой на собственные финансовые силы и запросы общества.

"Украине следует свой формат реформы вырабатывать, не копировать чужие, но и не забывать об успешных кейсах. Надо предлагать свое видение этой проблемы и способов ее решения. Очевидно, новый министр это видение имеет, а его заявления по недопущению увольнения медиков и закрытию больниц найдут поддержку среди большинства самих врачей, и большинства украинцев. Поскольку закрытие больниц - это точно не в интересах общества", - считает эксперт.

Он также отметил, что дальнейшее реформирование зависит от того, как новая команда Минздрава будет воплощать свое видение в жизнь.

"Теперь важно увидеть, как это новое переосмысление будет внедряться в реальность. Насколько новой команде Минздрава хватит ресурсов и настойчивости в достижении заявленных целей. Ведь 11 млрд гривен, которые необходимы для медицинской отрасли, и о которых говорил Степанов, еще надо где-то найти. А потом еще и эффективно их потратить", - подытожил Тарас Семенюк.

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