Никакой медреформы не было, только уничтожение медицины, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявил, что действующая власть, проводя так называемую медицинскую реформу, занимается уничтожением всей украинской медицины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Не было никакой медреформы - было уничтожение медицины. Достаточно сказать, что с 1 апреля уже закрываются тубдиспансеры, психоневрологические клиники, а больных отправляют на улицу. И сегодня все понимают, что так нельзя, нужно останавливать этот идиотизм, восстанавливать медицину, увеличивать зарплаты врачам", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что власти пора, наконец, понять, что здравоохранение - это важнейшая отрасль экономики, которая отвечает за основную государственную ценность - человека, его здоровье и уровень жизни.

"Государство должно восстановить медицину. Взять лучшее, что было в предыдущие годы. Сейчас видно - и многие эксперты это признают - что прививки, которые делались, когда здравоохранение работало по "системе Семашко", при той медицине, которая была у нас на традиционно высоком уровне, во многом способствовали тому, что у нас не было таких массовых заболеваний, как в других странах. Необходимо восстанавливать работу эпидемиологической службы, делать всё, чтобы врачи чувствовали себя защищенными и видели, что государство о них заботится. Губительная реформа Супрун, которая уничтожила отрасль, должна быть остановлена. Финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВВП. А так называемая реструктуризация медучреждений в регионах страны должна проводиться только с учетом реальных возможностей финансирования и предоставления медицинской помощи на местах, обеспечением работой профильных специалистов. Должны быть устранены риски увольнений медперсонала, а зарплаты медиков должны стать существенно выше средней зарплаты по экономике. Государство обязано гарантировать доступность медуслуг всем без исключения гражданам", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Мы зарегистрировали законопроект об отмене этой губительной медреформы (рег.№3130), и требуем, чтобы предметом внеочередных заседаний парламента были законопроекты, которые направлены на решение социальных вопросов, поддержку людей, стимулирование экономики, а не какие-то малопонятные людям постановления и лоббистские законы", - резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.