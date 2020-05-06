Операторы ГРС понесли убытки 1,2 млрд гривен из-за экономически необоснованного уровня тарифов

Региональная газовая компания (РГК) заявляет, что операторы газораспределительных сетей (ГРС) понесли убытки на 1,2 млрд гривен из-за экономически необоснованного уровня тарифов на распределение газа.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"Газораспределительные компании в период с января по апрель 2020 года понесли убытки на сумму 1,2 млрд гривен. Убыточный тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЭКУ на 1 полугодие текущего года, позволяет профинансировать только 70% себестоимости услуги доставки газа. В конце 2019 года НКРЭКУ утвердило двухэтапное приведение тарифов на доставку газа к экономически-обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период.

"Поэтому Госрегулятор установил заведомо убыточный уровень тарифа на первую половину 2020 года", - сказано в сообщении.

При этом, согласно сообщению, компенсация убытков операторам ГРС запланирована только во втором полугодии этого года.

В сообщении отмечается, что тарифы на доставку (распределение) газа, действующие с января по июнь 2020 года, не покрывают трети текущих расходов операторов ГРС, работающих под брендом РГК.

Так, только за четыре месяца (январь – апрель) текущего года это привело к убыткам газораспределительных компаний на сумму 1,2 млрд гривен, ситуацию усугубили неплатежи клиентов, когда в условиях карантина операторы недополучили за свои услуги 500 млн гривен.

Все средства, полученные за доставку газа, операторы ГРС используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

В сообщении отмечается, что заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейший рост неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС.

Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротству предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу.

"Выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопление долгов в газотранспортной отрасли. Действие экономически обоснованных тарифов, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит к концу года вывести газотранспортную отрасль максимально близко к точке безубыточности. В случае реализации данного сценария финансовое состояние операторов ГРС стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившихся за последние пять лет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.