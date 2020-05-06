В деле "крышевания" полицейскими "черных лесорубов" появились новые подозреваемые - руководство отдела полиции, – Фильчаков

По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении руководителю одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, принятие участия в координации незаконной деятельности по незаконной порубке леса, устранении препятствий с порубкой и транспортировкой леса , а также вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины), и.о. заместителя вышеуказанного руководителя по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), оперуполномоченному по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и старшему инспектору по ювениальнои превенции другого отдела полиции ГУНП в Харьковской области по факту незаконной порубки, перевозки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора области Александра Фильчаков, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схеме злоумышленники привлекли, кроме других лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые систематически получали неправомерную выгоду за непринятие мер, направленных на предотвращение указанной преступной деятельности, а также принимали активное участие - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятия, направленные на выявление правонарушений в этой сфере, и иным образом совершали пособничество в незаконной деятельности и предупреждения указанных преступлений.

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Вместе с этим установлено, что руководители отдела полиции требовали 100 тыс. гривен у одного из "черных лесорубов" за непривлечение его и еще нескольких лиц к уголовной ответственности за незаконную порубку деревьев. Работники полиции получили часть взятки в размере 1 700 долларов США.

Также в апреле текущего года в этом уголовном производстве сообщено о подозрении 15 лицам: 4 сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и 11 жителям Харьковской и других областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтава, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины. Досудебное расследование продолжается.

Указанному руководителю отдела полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Исполняющему обязанности заместителя вышеуказанного руководителя и оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Старшему инспектору по ювениальнои превенции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.