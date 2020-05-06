С начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего - на карантине, - НСЖУ

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов, информирует официальный портал Национального союза журналистов Украины. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10. Всего за 4 месяца 2020 зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по 1 инциденту произошло в Черкассах, Одессе и на Львовщине, Донетчине и Днепропетровщине. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Большинство случаев в апреле связаны с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных. Так, 22 апреля журналистов онлайн-издания "Первый Криворожский" охрана грубо вытолкала с территории горисполкома, запретив присутствовать на сессии городского совета под предлогом карантинных мероприятий. В Одессе 17 апреля охранник монастыря выталкивал с территории оператора "Украинской службы информации" Владиславу Швец и выбивал из рук камеру.

"Когда коллега отошла от меня дальше, он увидел это, подошел и толкнул в грудь. Попал по руке, в которой была камера и запись оборвалась", - рассказала Владислава Швец.

2 апреля неизвестные молодчики напали на съемочную группу телеканала "ZIK" в столичном Гидропарке во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, посещение которых запрещено на время карантина.

"Нас пытались побить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались повредить камеру и ругались", - рассказала пострадавшая журналист Алла Жизневская.

29 апреля в Киеве произошел инцидент с препятствием работе журналистов со стороны полиции. К корреспонденту "hromadske.ua" Богдану Кутепову полицейские применили силу и сломали его технику под предлогом того, что он вел съемку с запрещенной зоны. Съемочная группа "hromadske.ua" работала над освещением протестов предпринимателей под зданием Кабинета Министров относительно карантинных мероприятий.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявления агрессии к журналистам во время выполнения профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей к тщательным расследованиям, а граждан - к адекватному реагированию на работу журналистов.

"Карантин поднимают уровень напряженности в обществе, но бросаться с кулаками на журналистов, которые во время эпидемии выполняют свою работу, возмутительно", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. "Если год назад в апреле мы зафиксировали только 2 нападения, то нынешние 10 инцидентов - это именно "карантинный" антирекорд".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Соответственно, в марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе -5 случаев.