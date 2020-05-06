подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 13:59 56
СМИ 2020-05-06T13:59:01+03:00
Українські Новини
С начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего - на карантине, - НСЖУ

С начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего - на карантине, - НСЖУ

Петр Стуженко
СМИ, Пресса, Журналист, НСЖУ, нападение на журналистов, Томиленко
Журналистика. Фото: The Dispatch News Desk (DND).
Журналистика. Фото: The Dispatch News Desk (DND).

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов, информирует официальный портал Национального союза журналистов Украины. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10. Всего за 4 месяца 2020 зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по 1 инциденту произошло в Черкассах, Одессе и на Львовщине, Донетчине и Днепропетровщине. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Большинство случаев в апреле связаны с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных. Так, 22 апреля журналистов онлайн-издания "Первый Криворожский" охрана грубо вытолкала с территории горисполкома, запретив присутствовать на сессии городского совета под предлогом карантинных мероприятий. В Одессе 17 апреля охранник монастыря выталкивал с территории оператора "Украинской службы информации" Владиславу Швец и выбивал из рук камеру.

"Когда коллега отошла от меня дальше, он увидел это, подошел и толкнул в грудь. Попал по руке, в которой была камера и запись оборвалась", - рассказала Владислава Швец.

2 апреля неизвестные молодчики напали на съемочную группу телеканала "ZIK" в столичном Гидропарке во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, посещение которых запрещено на время карантина.

"Нас пытались побить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались повредить камеру и ругались", - рассказала пострадавшая журналист Алла Жизневская.

29 апреля в Киеве произошел инцидент с препятствием работе журналистов со стороны полиции. К корреспонденту "hromadske.ua" Богдану Кутепову полицейские применили силу и сломали его технику под предлогом того, что он вел съемку с запрещенной зоны. Съемочная группа "hromadske.ua" работала над освещением протестов предпринимателей под зданием Кабинета Министров относительно карантинных мероприятий.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявления агрессии к журналистам во время выполнения профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей к тщательным расследованиям, а граждан - к адекватному реагированию на работу журналистов.

"Карантин поднимают уровень напряженности в обществе, но бросаться с кулаками на журналистов, которые во время эпидемии выполняют свою работу, возмутительно", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. "Если год назад в апреле мы зафиксировали только 2 нападения, то нынешние 10 инцидентов - это именно "карантинный" антирекорд".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Соответственно, в марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе -5 случаев.

Больше новостей о: СМИ Пресса Журналист НСЖУ нападение на журналистов Томиленко

Платформа Бойко требует выделить помощь украинским...
Препятствование журналистам снимать в магазинах во...
Бутылка с бензином в окно: на Киевщине журналисту ...
Закон о медиа забрали из Рады и отправили на дораб...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД
Новости
Латвия, Эстония и Литва открывают внутренние границы с 15 мая 14:23
В деле "крышевания" полицейскими "черных лесорубов" появились новые подозреваемые - руководство отдела полиции, – Фильчаков 14:21 Видео
Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля 14:18
В Киеве за три дня выпала месячная норма осадков 14:08
Коронавирус на пути к уничтожению, но вернется небольшими вспышками зимой, - ведущий вирусолог Кипра 14:00
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
больше новостей
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok