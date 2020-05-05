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05 мая 2020, вторник, 17:43 474
Верховная Рада и партии 2020-05-05T18:15:01+03:00
Українські Новини
Конституционный суд зарегистрировал представление нардепов "Слуги народа" о толковании понятия "достойные усло

Конституционный суд зарегистрировал представление нардепов "Слуги народа" о толковании понятия "достойные условия жизни", – Струневич

Ирина Дорофейчук
Конституционный суд, Слуга народа, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Конституционный суд Украины зарегистрировал представление народных депутатов от парламентской фракции "Слуга народа" относительно официального толкования положения Конституции об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни.

Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Вадим Струневич на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня сделали важное дело - зарегистрировали инициативу Галины Третьяковой (народный депутат от партии "Слуга народа"), которая стала автором представления в Конституционный суд относительно официального толкования положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины. Напомню, что там речь идет об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни", - говорится в сообщении.

Струневич отметил, что само понятие "достойные условия жизни человека", хотя и имеет чрезвычайно важное значение для системы социальной защиты в Украине, однако пока недостаточно конкретизировано.

Единый подход всех ветвей власти к пониманию понятия "достойные условия жизни" поможет дальнейшей законотворческой работе и создаст определенные ориентиры для выработки комплексного подхода для законотворческой деятельности в Украине.

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