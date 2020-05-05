В резерве госбюджета на снятие с эксплуатации АЭС не хватает 940 млрд грн, - СМИ

В финансовом резерве для снятия с эксплуатации АЭС за 15 лет было накоплено 5,1 млрд грн, в то время как на утилизацию всех 15 энергоблоков понадобится 946,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют расчеты, приведенные в материале Канала 24.

Снятие с эксплуатации каждого из 15 энергоблоков будет стоить от 28,6 млрд грн до 90,6 млрд грн с учетом инфляции доллара США.

"Срок службы 11 из них уже был продлен, но вскоре истечет и добавочное время. Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС должен быть отключен в 2023 году. Снятие с эксплуатации второго блока ЮУАЭС намечено на 2025 год, вместе с первым блоком АЭС в Запорожье. К своему закрытию, они отработают по 40 лет", - говорится в статье.

Средства на их снятие с эксплуатации накапливались в специальном резерве за счет отчислений "Энергоатома".

"Долгое время средства на СЭ вовсе не выделялись, только в 2006 году "Энергоатом" обязали отчислять около 280 млн грн в год. В 2015 году в Кабмине была принята Концепция СЭ действующих атомных электростанций, поднявшая уровень выплат до 780 млн грн", - сообщает автор.

Но сумма отчислений изначально была недостаточной, ситуацию не исправило и увеличение выплат. Их обьем был утвержден в государственной концепции СЭ, принятой в 2015 году.

"Расчет стоимости СЭ проводился исходя из курса доллара 2012 года, 7,993 грн за 1 USD. Концепция была не актуальной уже в момент ее принятия, и пересмотр до сих пор не происходил", - отмечают в публикации.

Для накопления необходимых средств, тариф на электроэнергию с АЭС пришлось бы поднять в несколько раз.