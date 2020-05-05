Сенаторы США запросили у Госдепа документы об увольнении Шокина, – американские СМИ

30 апреля 2 сенатора-республиканца направили запрос в Государственный департамент США с просьбой о встрече с ключевыми сотрудниками Госдепа, которые фигурировали в расследовании дела Burisma Holdings, украинской энергетической компании, в которой работал сын вице-президента США Джозефа Байдена – Хантер Байден.

Об этом сообщило издание Washington Examiner.

В письме сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона, председателя Комитета по вопросам внутренней безопасности, и сенатора от штата Айова Чака Грассли, председателя финансового комитета, речь идет о том, что они хотят найти протоколы опроса свидетелей и документы, касающиеся увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

В своем письме госсекретарю Майку Помпео Джонсон и Грассли написали: "Бывший вице-президент Байден ранее говорил, что хочет увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Когда правительство Соединенных Штатов определило, что Шокина следует устранить? Пожалуйста, объясните обоснование этого решения, и как и когда об этом решении было сообщено украинскому правительству".

Сенаторы Джонсон и Грассли также просили предоставить им протоколы опросов посла США в Словакии Бридгетта Бринка и посла США в Греции Джеффри Пейетт, который ранее был послом в Украине. Отдельно сенаторы изъявили желание пообщаться и с заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом и сотрудницей Госдепартамента Элизабет Зентос.

Также Джонсон и Грассли потребовали предоставить им записи, включая стенограммы звонков и доклады, связанные с телефонными звонками тогдашнего вице-президента США Байдена тогдашнему Президенту Украины Петру Порошенко, начиная с марта 2015 по апрель 2016 года. Они попросили предоставить все материалы и протоколы опроса не позднее 14 мая.

Виктор Шокин, которого бывший президент Петр Порошенко уволил в марте 2016 года, примерно через год пребывания в должности, утверждает, что он был отстранен из-за расследования получения выгоды Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который занимал должность в руководстве Burisma с 2014 по 2019 годы.