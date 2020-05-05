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  • Компенсация предприятий Донетчины за загрязнение окружающей среды составила 267 миллионов гривен
05 мая 2020, вторник, 14:42 84
Политика 2020-05-05T15:17:24+03:00
Українські Новини
Компенсация предприятий Донетчины за загрязнение окружающей среды составила 267 миллионов гривен

Компенсация предприятий Донетчины за загрязнение окружающей среды составила 267 миллионов гривен

Марина Иванова
Ірина Долозіна, Ірина Долозіна ДПС, Ирина Долозина ГНС

Порядка 267 миллионов гривен компенсации за загрязнение окружающей среды заплатили предприятия Донецкой области с начала 2020 года.

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.  

Как сообщается, крупнейшими плательщиками экологического налога в Донецкой области является ДТЭК "Востокэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ЧАО "ММК им. Ильича" и ЧАО "МК "Азовсталь".

Согласно распределению средств, на восстановление окружающей среды местные бюджеты в январе-апреле 2020 года получили 110,9 млн гривен от уплаты экологического налога, в то время как в государственный бюджет было направлено 156,1 млн гривен.

Как прокомментировала "ОстроВу" руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина,  начиная с мая текущего года, ситуация с распределением экосредств по разным бюджетам будет несколько иная.

"Так, если раньше экологические средства распределялись 45% – в общий фонд госбюджета, 30% – в спецфонд областного бюджета, 25% – в спецфонд местного бюджета, то сейчас госбюджет получит только 20%, спецфонд местного бюджета, как и раньше – 25%, а областной бюджет – уже 55%, что значительно улучшит состояние окружающей среды Донетчины", - отметила Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, средства от экологического налога в регионе в первую очередь направляют на предупреждение экологических проблем – возобновление природных ресурсов и компенсацию вредного влияния от предприятий.

Как ранее сообщалось, недропользователи Донецкой области направили в бюджеты всех уровней более 113 миллионов гривен рентных платежей.

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