Компенсация предприятий Донетчины за загрязнение окружающей среды составила 267 миллионов гривен

Порядка 267 миллионов гривен компенсации за загрязнение окружающей среды заплатили предприятия Донецкой области с начала 2020 года.

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, крупнейшими плательщиками экологического налога в Донецкой области является ДТЭК "Востокэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ЧАО "ММК им. Ильича" и ЧАО "МК "Азовсталь".

Согласно распределению средств, на восстановление окружающей среды местные бюджеты в январе-апреле 2020 года получили 110,9 млн гривен от уплаты экологического налога, в то время как в государственный бюджет было направлено 156,1 млн гривен.

Как прокомментировала "ОстроВу" руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, начиная с мая текущего года, ситуация с распределением экосредств по разным бюджетам будет несколько иная.

"Так, если раньше экологические средства распределялись 45% – в общий фонд госбюджета, 30% – в спецфонд областного бюджета, 25% – в спецфонд местного бюджета, то сейчас госбюджет получит только 20%, спецфонд местного бюджета, как и раньше – 25%, а областной бюджет – уже 55%, что значительно улучшит состояние окружающей среды Донетчины", - отметила Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, средства от экологического налога в регионе в первую очередь направляют на предупреждение экологических проблем – возобновление природных ресурсов и компенсацию вредного влияния от предприятий.

Как ранее сообщалось, недропользователи Донецкой области направили в бюджеты всех уровней более 113 миллионов гривен рентных платежей.