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05 мая 2020, вторник, 21:00 3567
Общество 2020-05-05T21:45:02+03:00
Українські Новини
Похолодание, дожди и порывы ветра. Прогноз погоды на 6 мая

Похолодание, дожди и порывы ветра. Прогноз погоды на 6 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

6 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, в Ривненской, Волынской и Львовской областях умеренный дождь; днем кратковременный дождь; ветер западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Карпатах сильный дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, в Киевской и Житомирской областях небольшой дождь; днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, только в Винницкой области небольшой дождь; днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+21 градус, в Винницкой области +10…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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