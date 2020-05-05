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05 мая 2020, вторник, 14:01 600
Транспорт 2020-05-05T14:01:01+03:00
Українські Новини
Информационную кампанию против Криклия устроили бенефициары грузоперевозок Укрзализныци, - Голобуцкий

Информационную кампанию против Криклия устроили бенефициары грузоперевозок Укрзализныци, - Голобуцкий

Петр Стуженко
Транспорт, Железная дорога, Укрзализныця, Голобуцкий, Мининфраструктуры, Грузоперевозки, Криклий
Укрзализныця. Фото: Українське фото
Укрзализныця. Фото: Українське фото

Информационная кампания против министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия вызвана стремлением последнего исключить политическое давление на процесс установления тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, а также ликвидировать скрытое субсидирование отдельных игроков рынка. Об этом на своей странице в Facebook заявил известный украинский политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"На министра инфраструктуры Криклия наехали из-за слухов о повышении тарифов на грузоперевозки. В ближайшей перспективе о повышении речь не идет. Но в целом эту функцию министр последовательно пытается вынести за рамки компетенции Министерства - чтобы подобным занимался независимый регулятор. То есть, министерство устанавливает правила и вводит общую систему работы отрасли, а независимый регулятор занимается вопросом тарифов и условий работы перевозчиков", - написал политический эксперт.

Он подчеркнул, что разделение рынка и государственного управления - это общепринятая мировая практика, а Криклий стал первым из украинских министров инфраструктуры, кто "начал двигаться в этом направлении".

"Соответствующий законопроект уже в работе. Комиссия по регулированию тарифов на транспорте уже могла бы работать - но смена правительства Гончарука на правительство Шмыгаля и карантин приостановили этот процесс. Задача законопроекта: убрать политическое давление на процесс установления тарифов и ликвидировать скрытое субсидирование через управленческие механизмы отдельных игроков рынка. Вот, собственно, угроза скрытым привилегиям и вызвала волну возмущений от бенефициаров этих привилегий - прямых и косвенных", - подчеркнул эксперт.

По его словам, именно так появились слухи о повышении тарифов на грузоперевозки, которые подхватили и СМИ.

"Интересно будет разбирать взаимосвязи тех, кто возмущается, с теми, кому грозит потеря привилегий. Потому что других причин возмущаться нет", - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, "Укрзализныця" планирует утвердить новый договор по оказанию услуг по организации перевозок грузов уже в июле. В Министерстве инфраструктуры уверяют, что готовый документ, в частности, будет обсуждаться с бизнес-сообществом.

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