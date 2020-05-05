Волонтерский штаб Андрея Ставницера в Одесской области заявил о выполнении задачи избежать 1-й вспышки эпидемии

Исполнив свои обязательства перед Президентом и жителями региона, обеспечив медиков Одесской области всем необходимым, Антикризисный штаб передает инициативу государству.

Об этом говорится в заявлении главы Штаба, совладельца портовой компании "ТИС" Андрея Ставницера и руководителя благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерины Ножевниковой.

В заявлении подводятся итоги чрезвычайного периода. 16 марта Владимир Зеленский собрал в своем офисе представителей большого бизнеса, описал возможную катастрофу и попросил содействия. Одесса ответила массовым и четко организованным волонтерством. За следующие 50 дней Ставницеру удалось объединить сотни предпринимателей, тысячи неравнодушных жителей и привлечь свыше 135 млн гривен.

Эти средства пошли на закупку средств защиты, оборудования и расходных материалов, обеспечение продуктами пожилых одесситов, транспорт и питание для врачей, переориентацию локальных производств на нужды больниц. Кроме денег, бизнес предоставил собственную медицинскую продукцию и бытовые средства, готовую еду и продукты, плоскости и эфирное время для социальной рекламы.

К началу мая число получателей существенной помощи от Штаба достигло 48. Это опорные и районные больницы, станции скорой помощи, клиники семейного медицины, морги, социальные служб. Обеспечены срочные потребности всех медицинских учреждений Одесской области, что помогло предотвратить худший сценарий развития эпидемии COVID-19.

Сейчас, написал Ставницер в своем отчете, время уже не идет на часы, все медицинские учреждения области обеспечены необходимым на первый период, пришло время грамотных карантинных мер и администрирования медицинских учреждений. "Это - не наша работа. Наша миссия - спасение жизней, и мы с ней справились", - резюмировал руководитель Штаба.

По словам Андрея Ставницера, на днях он обсуждал результаты сделанного с Президентом, и он поблагодарил Штаб за проделанную работу. Теперь Ставницер намерен снова сконцентрироваться на бизнесе и опроверг слухи о своем участии в каких-либо выборах: "Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. Я не хочу быть министром или депутатом. И Ножевникова тоже не хочет".

"Корпорация монстров" продолжит обеспечивать пожилых одесситов продуктовыми наборами. Также Штаб будет продолжать поставлять в больницы обеды для врачей от рестораторов-меценатов.

Подробный отчет о вкладе меценатов и помощи, оказанной Одесской области, опубликован на веб-сайте Штаба.