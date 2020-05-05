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05 мая 2020, вторник, 12:59 680
Медицина 2020-05-05T13:15:02+03:00
Українські Новини
И.о. руководителя Национального института рака заявил о новых угрозах и медийных атаках со стороны лиц, причас

И.о. руководителя Национального института рака заявил о новых угрозах и медийных атаках со стороны лиц, причастных к преступным схемам в медучреждении

Павел Твердохлиб
Медицина, Рак, Онкология, Яцына, Национальный институт рака
Александр Яцына. Фото: НИР
Александр Яцына. Фото: НИР

Александр Яцына уверяет, что его команда уже задействовала все ресурсы для борьбы с преступными схемами в Национальном институте рака. Из-за этого на новую команду начались медийные атаки.

На прошлой неделе в прокуратуру были поданы документы об открытии трех уголовных производств по результатам внутреннего аудита в Национальном институте рака. В частности, о подделке тендерной документации на более 20 млн гривен. Также обнаружилась большая недостача расходных медицинских материалов на складе института. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый и.о. руководителя НИР Александр Яцына.

По его словам, команда НИР вместе с Минздравом сейчас использует все необходимые ресурсы, чтобы ликвидировать любые попытки хищения государственных средств и преступные схемы старой коррупционной системы. Однако, говорит Александр, первые результаты аудита заставили нервничать его оппонентов.

"Против меня и моей команды начались новые медийные атаки, распространяются манипулятивные факты, продолжают поступать угрозы. Мы это предвидели и готовы давать отпор любым провокациям. Подчеркиваю: мы действуем исключительно в интересах государства, института и пациентов. Времена, когда уполномоченные лица наживались на онкобольных - в прошлом", - уверяет новоиспеченный и.о. руководителя НИР.

Александр также рассказал, что из СМИ узнал о своей якобы причастности к завладению средствами на приобретение лекарств, которые в итоге не были куплены. Однако он уверяет, что в его должностные обязанности закупка медикаментов никогда не входила. Также Яцына сообщил, что им было подано заявление в полицию.

"В нем я отмечал о вымогательстве от меня, как руководителя Национального института рака, совершения определенных действий, в том числе запугиванием возможностью заведомо ложного сообщения о преступлении гражданином Евгением Ячменев", - вспоминает Александр.

Сейчас по данному факту проводится досудебная проверка, в ходе которой он обещает предоставить доказательства своей невиновности.

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