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05 мая 2020, вторник, 10:49 210
Общество 2020-05-05T11:30:02+03:00
Українські Новини
Уровень воды в Десне упал до исторического минимума

Уровень воды в Десне упал до исторического минимума

Валерия Драгомирова
Чернигов, Десна, уровень воды
Река Десна. Фото: wikipedia
Река Десна. Фото: wikipedia

В то время, как засуха в Украине может привести к дефициту воды, в Чернигове зафиксировали самый низкий уровень воды в реке Десна за 140 лет наблюдений. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, нынешний уровень воды в реке в пределах Чернигова ниже нормы почти в 5 раз.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.

По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Госэкоинспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.


Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

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