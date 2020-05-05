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05 мая 2020, вторник, 09:22 152
Жизнь 2020-05-05T09:30:01+03:00
Українські Новини
Премия Пулитцера-2020: The New York Times получила премию за серию статей о "хищническом режиме Путина"

Премия Пулитцера-2020: The New York Times получила премию за серию статей о "хищническом режиме Путина"

Елизавета Кесельман
Победители, Номинанты, вручение премии, Премия Пулитцера
Пулитцеровская премия. Фото: haveaniceread.com
Пулитцеровская премия. Фото: haveaniceread.com

4 мая в Соединенных штатх состоялось традиционная церемония вручения награды лауреатам Пулитцеровской премии. Известная газета The New York Times победила в номинации "Международный репортаж" за серию статей о "хищническом режиме Путина" и вмешательстве России в дела других стран – среди которых и Украина.

Об этом сообщает официальный сайт Оргкомитета Пулитцеровской премии.

Отмечается, что всего вручено 22 премии, среди которых 15 – в области журналистики.

В номинации "За служение обществу" – премию получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica за расследование сексуального насилия на Аляске, и за статьи о полицейских, которые позволяли подозреваемым избегать наказания.

Номинация "Международный репортаж" 

В некоторых материалах победителей упоминалась и Украина. В частности, в номинации "Международный репортаж" победили журналисты The New York Times за серию из 8 материалов о "хищническом режиме Владимира Путина".

Среди этих материалов есть и репортаж об убийстве в 2016 году по заказу ФСБ украинского военного Ивана Мамчура.

В других статьях серии журналисты расследуют возможное вмешательство России в дела других стран – в Африке (ЦАР и Ливия), Европе (отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева), на Ближнем Востоке (бомбардировка российской авиацией больниц в Сирии) и так далее.

В 2017 году The New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о преступлениях режима Путина.

Номинация "Оперативные новости"

The Courier-Journal с Луисвилля в США за освещение непрозрачности и расовых разногласий в процессе оформления помилований в штате Кентукки.

Номинация "Репортаж – расследование"

Брайан Розенталь с The New York Times за статью о сверхприбыли по кредитованию, которым разрушали жизнь обычных людей.

Номинация "Репортаж – объяснение"

Журналисты The Washington Post за серию материалов о "ужасном влиянии экстремальных температур на планету".

Номинация "Местный репортаж"

The Baltimore Sun за анализ финансовых отношений между мэром города Балтимор и государственной больницей.

Номинация "Общенациональный репортаж"

Кристиан Миллер, Меган Роуз и Роберт Фатуречи с ProPublica за расследование серии смертельных морских аварий в Тихом океане.

Доминик Гейтс, Стив Милетич, Майк Бейкер и Льюис Камб с The Seattle Times за материалы о недостатках Boeing 737 MAX, которые привели к двум смертельным авариям.

Номинация "Описательный репортаж"

Бен Тауб с The New Yorker – за рассказы о человеке, которого похитили, пытали и более 10 лет держали в изоляторе тюрьмы Гуантанамо.

Николь Ханна Джонс с The New York Times за очерк "Проект 1619", который стремится поставить порабощения африканцев в центр истории Америки.

Номинация "Критика"

Кристофер Найт с Los Angeles Times за статьи об общественной важности работы критика на примере влияния на достижение капитального ремонта Музея искусств.

Номинация "Редакционная статья"

Джеффри Герритт с Herald Press за публикации, которые вскрывали, как заключенные до суда погибали ужасной смертью в небольшой тюрьме округа Техас.

Номинация "Мультипликация на передовице"

Барри Блитт с The New Yorker за изображение Белого дома и Трампа в обманчиво-сладком акварельном стиле и с якобы нежными карикатурами.

Номинация "Аудиорепортаж"

Журналисты Молли О'Тул с Los Angeles Times и Эмили Грин (фрилансер) за освещение последствий политики администрации Трампа в отношении мигрантов из Мексики.

Номинация "Новостная фотография"

Агентство Reuters – за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Номинация "Художественное фото"

Агентство Associated Press за фотоисторию о ситуации в Кашмире.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Как сообщали країнські Новини, на днях номинанты "Золотой Дзыги" получили награды на "карантинной дорожке".

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