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04 мая 2020, понедельник, 15:14 143
Медицина 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
Гостомель проведет мониторинг популяционного иммунитета к коронавирусу для 20 тыс. человек

Гостомель проведет мониторинг популяционного иммунитета к коронавирусу для 20 тыс. человек

Алина Заика
Гостомель, Коронавирус, коронавирус в Украине, мониторинг популяционного иммунитета к коронавирусу, тестирования иммунитета

Гостомельский поселковый совет проведет мониторинг популяционного иммунитета к коронавирусу для 20 тыс. человек.

Об этом сообщила депутат Гостомельского поселкового совета Надежда Скуратовская в пресс-центре "Українських Новин".

 

 

"Частное акционерное общество "Научно-производственная компания "ДИАПРОФ-МЕД" Гостомеля предоставляет 20 тыс. тестов для тестирования иммунитета к коронавирусу. Тестирование для граждан будет проходить бесплатно", - сказала она.

"Регистрацию на сбор крови мы будем делать онлайн для всех желающих, всего будет 3 пункта для проверки … В день мы собираемся собирать до 400 образцов", - добавила она.

Предоставленные тесты показывают наличие антител к коронавирусу (иммуноглобулины) у клинически здоровых людей.

Она отметила, что для организации соответствующего мониторинга уже более 3-х недель проводиться работа со всеми структурами для организации всего процесса.

Председатель общественной организации "Институт гражданского здоровья" Святослав Протас сообщил, что до 10 мая начнется сам проект для тестирования, который даст первые результаты в Украине касательно наличия антител к коронавирусу.

Он подчеркнул, что для мониторинга уже разработана анкета и рекомендации о проведении таких исследований.

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