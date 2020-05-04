Дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 5 мая

Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26

В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49

"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20

На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11