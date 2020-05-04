Дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 5 мая

5 мая в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь; в Черновицкой области ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +13…+19 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +2…+7 градусов. В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, в Сумской области днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+13 градусов, днем +14…+21 градус. На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+23 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, в Запорожской области днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму переменная облачность, небольшой дождь (ночью местами), ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте небольшой дождь (ночью местами). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.