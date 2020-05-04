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04 мая 2020, понедельник, 21:00 1279
Общество 2020-05-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
Дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 5 мая

Дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 5 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Гроза
Гроза

5 мая в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь; в Черновицкой области ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Сумской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+13 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Запорожской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь (ночью местами), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте небольшой дождь (ночью местами). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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