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  • Киев - для людей, а не для власти. Гончаренко представил новую программу развития Киева
04 мая 2020, понедельник, 12:39 1221
Политика 2020-05-04T14:52:38+03:00
Українські Новини
Киев - для людей, а не для власти. Гончаренко представил новую программу развития Киева

Киев - для людей, а не для власти. Гончаренко представил новую программу развития Киева

Павел Твердохлиб
Киев, Проект, Гончаренко, Градостротельство
Алексей Гончаренко. Фото: dumskaya.net
Алексей Гончаренко. Фото: dumskaya.net

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко презентовал программу изменений в Киеве. Главным приоритетом, по мнению депутата, должен стать человек и его комфорт.

Алексей Гончаренко считает, что должна измениться сама философия управления городом, когда главным приоритетом становится человек и его комфорт: Киев — город для людей, а не для власти.

"Нам нужен город, в котором удобно и приятно работать, ездить, гулять, развлекаться, жить. Город, в который хочется возвращаться снова. Город, в котором хочется остаться навсегда", - пишет нардеп на своей странице в Фейсбук.

5 основных пунктов программы Гончаренко декларируют новое отношение к комфорту киевлян и гостей столицы, создание новых культурных и общественных пространств и крупного делового центра на Троещине, а также развитие системы общественного транспорта:

1) пробки - комплексный подход, где приоритетом будут не автомобили, а общественный транспорт и пешеходы;

2) общественный транспорт - ставка на электротранспорт, большие автобусы, метро на Троещину, паромы и запрет маршруток;

3) застройка - порядок вместо хаотичной застройки, конец эпохи "смотрящих" и "договорняков", квартальная застройка вместо "муравейников";

4) туризм - пешеходный Крещатик, "Центральный парк", ревитализированные набережные, создание новых культурных и общественных пространств;

5) новый административно-офисный центр - создание крупного делового центра на Троещине и переноса туда части административных учреждений.

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