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04 мая 2020, понедельник, 12:07 587
Верховная Рада и партии 2020-05-04T12:16:10+03:00
Українські Новини
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику

"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику

Сергей Паламаренко
Экономика, Карантин, Пандемия, Мазурчак, Коронавирус, Наш край
Наш край. Фото: НК
Наш край. Фото: НК

Срочно принять решение по смягчению карантина, запуску отечественной экономики, созданию рабочих мест, финансовой и фискальной помощи малому и среднему бизнесу требует от власти "Наш край". Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак в своем обращении к Премьер-министру Украины.

По его словам, карантинный режим и самоизоляция большей части украинцев стали ключевыми факторами замедления эпидемии, тем не менее из-за этого сегодня Украина стоит перед лицом экономической катастрофы.

"Требуем срочно принять решения по смягчению карантина, запуску отечественной экономики, созданию рабочих мест, финансовой и фискальной помощи малому и среднему бизнесу", – озвучил позицию "Нашего края" Александр Мазурчак.

Сопредседатель партии отметил, что правительство должно начать отменять ограничительные меры, иначе это грозит радикальными акциями протеста граждан, неповиновением местных органов власти и потерей управления процессами в государстве.

"Карантинные мероприятия и введение чрезвычайной ситуации привели к ухудшению экономического положения большей части украинцев. Гражданам дважды продлевали карантин, они потеряли доходы, а некоторые – рабочее место или собственное дело", – отметил Александр Мазурчак.

Также в обращении отмечено, что "Наш край" вместе с миллионами украинцев предлагает Правительству немедленно разработать программу действий, которая даст направление развития государства на годы вперед, учитывая новую постпандемическую ситуацию в мире. Представители партии готовы присоединиться к этому процессу и участвовать вместе с другими политическими силами в продуктивном диалоге по перестройке нашего государства под требования завтрашнего дня.

"Правительство! Выводи экономику из карантина!", – резюмировал требования партии "Наш край" Александр Мазурчак.

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