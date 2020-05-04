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  • От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист
04 мая 2020, понедельник, 11:50 486
Экономика 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист

От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист

Ярина Вацяк
"Зеленая" энергетика. Фото: pixabay.com

Реструктуризация "зеленых" тарифов приведет к многомиллиардным судебным искам, репутационным проблемам на глобальном рынке и потерям для каждого гражданина Украины.  

Об этом заявил  партнер и сооснователь юридической компании Arzinger Тимур Бондарев в комментарии для статьи на Liga.net.

"Выглядит так, что вместо новых инвестиций и, соответственно, новых рабочих мест, пенсий, налогов и т.д., Украина будет получать миллиардные иски и огромные репутационные проблемы на глобальном рынке, что неизбежно приведет к безумным потерям для каждого гражданина государства", - отмечает юрист.

Действие "зеленых" тарифов и принятие государственной программы энергетического перехода помогло привлечь в страну более 5 млрд евро инвестиций за последние 2 года. Но в случае пересмотра тарифов, обсуждаемого в правительстве, проекты ВИЭ начнут приносить убытки.

По словам Бондарева, иностранные клиенты компании, инвестировавшие в развитие альтернативной энергетики в Украине, уже готовятся к подаче судебных исков.

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