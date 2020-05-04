подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Где логика": в соцсетях обсуждают смягчение карантина в Черкассах на фоне роста количества больных Covid-19
04 мая 2020, понедельник, 11:20 759
Политика 2020-05-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
"Где логика": в соцсетях обсуждают смягчение карантина в Черкассах на фоне роста количества больных Covid-19

"Где логика": в соцсетях обсуждают смягчение карантина в Черкассах на фоне роста количества больных Covid-19

Ирина Дорофейчук
Карантин, Черкассы, Пандемия, Бондаренко, Коронавирус
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Скриншот видео
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Скриншот видео

Городской голова Черкасс, где вопреки решению центральной власти пошли на ослабление карантина, еще полтора месяца назад горячо поддерживал введение ограничений и призывал полицию к более жестким действиям в отношении нарушителей, информирует портал kp.ua.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина – они фактически победили эпидемию", – сказал Анатолий Бондаренко в своем обращении к жителям города от 14 марта.

Он также просил предпринимателей с пониманием относиться к ограничениям, ведь "прибыли с собой все мы не заберем".

Однако накануне майских праздников исполком Черкасского горсовета принял решение о возобновлении работы части местных предпринимателей при том, что ослабление карантина, согласно плану Кабинета Министров, может начаться не раньше 11 мая. А сам мэр заявил о готовности города "сопротивляться" центральной власти, которая настаивает, что преждевременное снятие ограничений ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

На смену настроения мэра отреагировали соцсети.

"Тогда мэр говорил о самой сложной ситуации со времен существования всего мира. А сегодня – смягчает карантин. Парадокс, как изменился человек... Короче, никакой он не Герой. А так, очередной политический флюгер",написал журналист Алексей Братущак.

А блогер Сергей Иванов обращает внимание на то, что Анатолий Бондаренко был сторонником жесткого карантина в то время, когда в городе не было ни одного больного, и поддерживает его отмену, когда в области уже более 300 инфицированных.

"Тогда он защищал карантин и требовал жестких действий, сегодня он отменяет. Где логика? Но возникает вопрос: когда Бондаренко был искренним –тогда или сейчас? Или его искренность напрямую зависит от политической конъюнктуры? Давайте смотреть на это с точки зрения логики, а не с точки зрения тоски по новому гетману", – отметил Иванов.

По его словам, Анатолий Бондаренко "хайпует" с прицелом на местные выборы.

Некоторые пользователи обвиняют мэра связях с криминалитетом и заботе о собственной выгоде.

"Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко причастен к известной в городе банде "Торпеда" и лично к Александру Прудиусу, который сейчас не может вернуться в Украину из-за пары десятков терактов и диверсий на территории Украины", – пишет координатор инициативы "Свободу узникам Кремля" Сергей Мазур и добавляет, что в поведении мэра нет никакой заботы о бизнесе – он беспокоится лишь о собственных интересах.

Больше новостей о: Карантин Черкассы Пандемия Бондаренко Коронавирус

В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен з...
Ослабления карантина в Черкассах. Прокуратура нача...
Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока эл...
История с запретом лечения Тимошенко повторяется в...
Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok