Бойко возложил цветы в память о погибших в Одессе 2 мая

В мае 2014 года в Одессе было совершено преступление против человечности. Во время акции гражданского протеста десятки людей были окружены, а затем сожжены в Доме профсоюзов. 48 человек погибли, около 300 получили ранения. За шесть лет в Украине сменилась власть, но общество до сих пор не знает правды о политических заказчиках и исполнителях этого страшного преступления.

2 мая народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко и Николай Скорик, родственники погибших пришли к Дому профсоюзов, чтобы почтить память жертв той страшной трагедии.

"Сегодня расследование преступления продолжает блокироваться на самом высоком уровне. Ни прошлая, ни нынешняя власть не хотят, чтобы Украина узнала правду о преступлении в Одессе. И президент Владимир Зеленский, и его партия на выборах обещали, что расследование будет доведено до конца. Но, когда Оппозиционная платформа – за жизнь выступила с инициативой создать в парламенте временную следственную комиссию, чтобы докопаться до истины, "слуги народа" отказались нас поддержать", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Но, как подчеркнул Юрий Бойко, пусть политики из прошлой и нынешней власти даже не рассчитывают, что о трагедии просто забудут.

"Хочу заверить всех одесситов, всех людей, что мы не дадим забыть эту трагедию, замолчать её, скрыть от общества правду о тех страшных событиях. Исполнители преступления, их политические вдохновители и те, кто все эти годы затягивал и блокировал расследование, обязательно предстанут перед судом", – заявил политик.

"Мы добьемся, чтобы все виновные в гибели людей понесли наказание по всей строгости закона. Мы будем требовать от президента выполнить его предвыборное обещание и персонально взять на контроль эту ситуацию. Ответов ждут родственники погибших. Ответов ждет Украина и весь мир. Если виновные не будут наказаны и справедливость не будет восстановлена, это будет пощечиной всем людям, всем родственникам тех, кто здесь погиб. Правда о трагедии 2 мая – это дело чести для нас и дело чести для всей страны", – подчеркнул Юрий Бойко.

У Николая Скорика тогда в огне Дома профсоюзов погиб близкий друг. Как народный депутат он направил в органы власти более 20-ти депутатских запросов, добиваясь объективного расследования трагедии 2 мая.

"6 лет никто не наказан и нет никакого расследования, хотя есть все видео, масса материалов о том, что происходило у Дома профсоюзов, в центре Одессы. Я уверен, что в правоохранительных органах всё знают, но, чтобы дать толчок расследованию, нужна политическая воля. Президент должен взять под личный контроль создание профессиональной независимой оперативно-следственной группы во главе с генпрокурором И. Венедиктовой. Люди должны знать правду о трагедии 2 мая, а виновные в тех страшных событиях предстать перед судом. Призываем к этому нынешнюю власть и будем всячески этому способствовать", – сказал Николай Скорик.

Накануне годовщины трагедии с призывом к украинской власти обеспечить тщательное и беспристрастное расследование событий в Одессе 2 мая 2014 г. выступила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

2 мая в 2020 г. в Одессе Куликово поле перекрыто лентами и металлическими ограждениями в связи с поступившей рано утром информацией о минировании. На оцепленную территорию прибыли кинологи и взрывотехники. Взрывчатку не обнаружили. Несмотря на возникшие препятствия, одесситы с утра несут цветы к Дому профсоюзов, подходя к месту возложения по 1-2 человека. По-прежнему усиленно охраняются как Куликово поле, так и Соборная площадь. Порядок в городе обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей.