Разграбление "Еврогазбанка" Ивченко и Лопушанским: следователям дали доступ к документам НБУ, - СМИ

Следователи Главного следственного управления по особо важным делам Национальной полиции Украины получили в суде санкцию на доступ к находящимся в архивах Национального банка Украины документам, которые свидетельствуют о разграблении "Еврогазбанка" бизнес-партнерами Алексеем Ивченко и его кумом экс-отельером, народным депутатом Андреем Лопушанским. Об этом сообщают СМИ, которые при подготовке журналистского расследования о деятельности бизнес-тандема Ивченко-Лопушанский выявили соответствующее судебное решение в госреестре, передает Апостроф.

"Как следует из судебного решения о предоставлении следователям доступа к документам НБУ в рамках следствия по уголовному делу 12020000000000033, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований, следователи ГСУ Нацполиции отлично изучили материалы, касающиеся банкротства банка и его "зачистки" владельцем и крупнейшим должником — в судебном решении можно найти множество деталей "схематоза" при участии должника — обширный перечень компаний, подконтрольных народному депутату Андрею Лопушанскому, а также подробное описание махинаций должностных лиц банка и его акционера", — пишут журналисты.

Объектом их расследования стали многолетние попытки экс-отельера Андрея Лопушанского незаконными методами вернуть контроль над утраченными активами, которые в качестве залога по кредитам отошли после банкротства "Еврогазбанка" Фонду гарантирования вкладов физлиц. Андрей Лопушанский и подконтрольные ему структуры задействовали нечистых на руку судей, нотариусов и регистраторов, чтобы, не возвращая кредиты, сохранить контроль над принадлежавшими ранее нардепу объектами.

С момента банкротства "Еврогазбанка" Лопушанский применял эти схемы, чтобы "увести" свой "Роял Конгресс Отель" из собственности ФГВФЛ. После многолетнего противодействия рейдерам нардепа летом 2019 года Фонд продал долги вместе с залогами на аукционе. Теперь с аналогичными схемами захвата приобретенного вместе с долгами на аукционе отельно-развлекательного комплекса "Роял Конгресс Отель" столкнулся новый собственник объекта — финансовая компания "Горизонт".

В начале ноября 2019 года "Международная компания по управлению недвижимостью" с нераскрытыми британскими бенефициарами, фигурирующая во всех рейдерских схемах нардепа Лопушанского, проворачивает незаконную схему по "отжиму" "Роял Конгресc Отель" у нового владельца ФК "Горизонт" по тому же сценарию, по которому предпринимала попытки "увести" объект у Фонда гарантирования вкладов. Чтобы новый рейдерский захват труднее было отменить, его инициаторы провернули многоходовую схему: государственный исполнитель из Бородянки Киевской области отменяет запись об ипотеке ФК "Горизонт"; одесский нотариус отменяет в госреестре вещных прав запись о праве собственности ФК "Горизонт" на "Роял Конгресc Отель", а уже столичный нотариус отписывает комплекс подконтрольной нардепу Лопушанскому "Международной компании по управлению недвижимостью". Таким образом, ФК "Горизонт" утратила право собственности на объект буквально в течение двух дней, которые понадобились рейдерам на нотариальные махинации с госреестрами.

Схема оказалась примитивной, а ее незаконность очевидной. Как следствие, Министерство юстиции отменило записи в реестрах, а госисполнителю и нотариусу заблокированы доступы к соответствующим госреестрам. Фактически, участники рейдерской схемы лишены права заниматься профессиональной деятельностью. "Роял Конгресc Отель" возвращается законному владельцу ФК "Горизонт". Судьям, которые помогали рейдерам, также "светит", как минимум, дисциплинарная ответственность.

"Попытки должников избегать погашения долга такими сомнительными, а часто и криминальными методами, — это пустая трата времени на схемы, адвокатов и судей, которая лишь усугубляет позицию самого должника", — отмечают авторы публикации и напоминают, что к нардепу Лопушанскому очень много претензий уголовного характера. Помимо кражи залогов, согласно материалам ГСУ Нацполиции из уголовного дела 12020000000000033, речь идет о краже кредита рефинансирования Нацбанка на сумму около $ 30 млн. ФГВФЛ ранее сообщил, что подал 63 заявления в правоохранительные органы об уголовных преступлениях на сумму 3,38 млрд. грн. акционера и крупнейших должников Еврогазбанка, среди которых структуры нардепа Лопушанского, а также 59 исков на общую сумму 5,11 млрд грн.