подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 мая 2020, суббота, 12:31 157
Общество 2020-05-02T12:31:10+03:00
Українські Новини
В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая

В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая

Ольга Фандорина
Одесса, Возложение цветов, Трагические события 2 мая 2014, Одесская трагедия 2 мая 2014 года
Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна
Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна

В субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы.  Онлайн-репортаж о происходящем ведет "Страна".

Так, правоохранители пускали людей на Куликово поле по двое, чтобы они могли возложить цветы. Перед входом скопилась большая очередь, которые хотят почтить память погибших.

Часть пришедших были без масок. Также часть из них не соблюдает необходимую дистанцию.

Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Позже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.

Больше новостей о: Одесса Возложение цветов Трагические события 2 мая 2014 Одесская трагедия 2 мая 2014 года

Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки
Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить
Новости
Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна
В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая 12:31
В Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс Бондаренко 11:34
МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки 11:09
Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти 10:34
Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки 10:00
больше новостей
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС 18:20
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
больше новостей
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
больше новостей
Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok