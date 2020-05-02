В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая

Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна

Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна

В субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы. Онлайн-репортаж о происходящем ведет "Страна".

Так, правоохранители пускали людей на Куликово поле по двое, чтобы они могли возложить цветы. Перед входом скопилась большая очередь, которые хотят почтить память погибших.

Часть пришедших были без масок. Также часть из них не соблюдает необходимую дистанцию.

Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Позже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.