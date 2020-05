Столетний ветеран Великобритании собрал миллионы фунтов для врачей, которые борются с коронавирусом

Известным ветераном Тома Мура сделало его решение собрать деньги для врачей походом на ходунках по собственному садику.

Том Мур, который недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливает подвижность после сломанного бедра, хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам.

Он собрал более 30 миллионов. Эти деньги пойдут на дополнительное финансирование Национальной службы здравоохранения.

В четверг столетний юбилей ветерана Королевских ВВС Томаса Мура (друзья и близкие называют его Капитан Мур) отметили пролетом самолетов над его домом и поздравлением премьер-министра.

В столетний день рождения Томасу Муру присвоили почетное звание полковника. Командующий армией генерал Марк Карлтон-Смит назвал его кампанию по фандрайзингу в соцсетях "вдохновляющим примером".

"Столетний юбилей - это нечто. Столетний юбилей с таким вниманием и щедростью ко мне общества - это очень сильно", - сказал журналистам Мур.

Свою кампанию по сбору тысячи фунтов он начал 8 апреля.

С помощью специального приспособления - ходунков - ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти сто кругов.

Но кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире Би-би-си он закончил сотый обход сада, собрав в 17 млн фунтов.

Однако пожертвования поступают до сих пор. В четверг их сумма превысила 31 миллион. Томаса Мура в Британии считают национальным героем.

Премьер-министр Борис Джонсон в четверг записал видеообращение к Муру, в котором заявил, что ветеран "стал лучом света в нашей жизни".

"Я уверен, что говорю от лица всей нации, мы желаем вам счастливого сотого дня рождения", - сказал он.

"Ваши героические усилия подняли дух всей нации, вы дали миллионам людей возможность искренне поблагодарить мужчин и женщин, которые работают в нашей службе здравоохранения. Все они делают исключительную работу", - добавил премьер.

Our Great Hall has been transformed into a sea of 100th birthday cards for Captain Tom. His grandson Benjie, a Fifth Former here at school, has been showing his grandfather photos of the cards as they have been arriving. The Captain has been 'blown away' by the sheer number. pic.twitter.com/CqXqVyN6dt