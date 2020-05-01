Столетний ветеран Великобритании собрал миллионы фунтов для врачей, которые борются с коронавирусом

В Великобритании ветеран войны Том мур собрал миллионы фунтов для врачей, которые борются с коронавирусом. На днях он отпраздновал свое столетие. Об этом передает российская служба ВВС.

Известным ветераном Тома Мура сделало его решение собрать деньги для врачей походом на ходунках по собственному садику.

Том Мур, который недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливает подвижность после сломанного бедра, хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам.

Он собрал более 30 миллионов. Эти деньги пойдут на дополнительное финансирование Национальной службы здравоохранения.

В четверг столетний юбилей ветерана Королевских ВВС Томаса Мура (друзья и близкие называют его Капитан Мур) отметили пролетом самолетов над его домом и поздравлением премьер-министра.

В столетний день рождения Томасу Муру присвоили почетное звание полковника. Командующий армией генерал Марк Карлтон-Смит назвал его кампанию по фандрайзингу в соцсетях "вдохновляющим примером".

"Столетний юбилей - это нечто. Столетний юбилей с таким вниманием и щедростью ко мне общества - это очень сильно", - сказал журналистам Мур.

Свою кампанию по сбору тысячи фунтов он начал 8 апреля.

С помощью специального приспособления - ходунков - ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти сто кругов.

Но кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире Би-би-си он закончил сотый обход сада, собрав в 17 млн фунтов.

Однако пожертвования поступают до сих пор. В четверг их сумма превысила 31 миллион. Томаса Мура в Британии считают национальным героем.

Премьер-министр Борис Джонсон в четверг записал видеообращение к Муру, в котором заявил, что ветеран "стал лучом света в нашей жизни".

"Я уверен, что говорю от лица всей нации, мы желаем вам счастливого сотого дня рождения", - сказал он.

"Ваши героические усилия подняли дух всей нации, вы дали миллионам людей возможность искренне поблагодарить мужчин и женщин, которые работают в нашей службе здравоохранения. Все они делают исключительную работу", - добавил премьер.

Our Great Hall has been transformed into a sea of 100th birthday cards for Captain Tom. His grandson Benjie, a Fifth Former here at school, has been showing his grandfather photos of the cards as they have been arriving. The Captain has been 'blown away' by the sheer number. pic.twitter.com/CqXqVyN6dt — Bedford School (@BedfordSchool) April 28, 2020

В четверг капитану Муру сообщили о повышении его в звании до почетного командира полка. Письмо о повышении в звании доставил на дом Муру командир первого батальона Йоркширского полка, передав с соблюдением правил социального дистанцирования.

"Я по-прежнему Капитан Том, но если люди хотят называть меня полковником, большое спасибо", - сказал ветеран, добавив, что повышение в звании для него большая честь.

The amazing moment a Spitfire and Hurricane flew over @captaintommoore's house to mark his 100th birthday on #BBCBreakfast.#CaptainTom100 More here: https://t.co/1BAoxJgEVN pic.twitter.com/auFO4hbGbC — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 30, 2020

Над домом Мура сделали торжественный пролет истребители "Спитфайр" и "Харрикейн" из мемориального авиазвена "Битва за Британию" королевских ВВС.

Отдельно поздравило Мура и министерство обороны, отметив удивительное достижение Мура в фандрайзинге.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Японии школьница вручную сшила 612 медицинских масок.